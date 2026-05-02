Головна Львів У Львові трапилася стрілянина: на місці працює поліція

Дата публікації: 2 травня 2026 22:35
Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львові ввечері 2 травня трапилася стрілянина. За попередніми даними, чоловік здійснив кілька пострілів в мікрорайоні Рясне. На місці інциденту працюють правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням джерела у правоохоронних органах. 

Стрілянина у Львові 2 травня

Місцеві пабліки повідомляли, що у Львові чоловік відкрив вогонь на зупинці. За попередніми даними, було чути близько шести пострілів. Стрілок нібито біг зі зброєю у бік зупинки, звідки люди розбігалися в паніці.

Незадовго інформацію підтвердили правоохоронці. Інцидент трапився в мікрорайоні Рясне. Наразі на місці працює поліція. Чоловіка, який здійснив стрілянину вже затримали. 

Як писали Новини.LIVE, 2 травня Львів відзначає 770 років. На площі Ринок відбулася урочиста церемонія винесення та підняття прапорів. 

Також ми писали, що 1 травня у Львові перенесли засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Причиною стала неявка нової адвокатки обвинуваченого Лариси Криворучко. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
