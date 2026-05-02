У Львові трапилася стрілянина: на місці працює поліція

Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львові ввечері 2 травня трапилася стрілянина. За попередніми даними, чоловік здійснив кілька пострілів в мікрорайоні Рясне. На місці інциденту працюють правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням джерела у правоохоронних органах.

Стрілянина у Львові 2 травня

Місцеві пабліки повідомляли, що у Львові чоловік відкрив вогонь на зупинці. За попередніми даними, було чути близько шести пострілів. Стрілок нібито біг зі зброєю у бік зупинки, звідки люди розбігалися в паніці.

Незадовго інформацію підтвердили правоохоронці. Інцидент трапився в мікрорайоні Рясне. Наразі на місці працює поліція. Чоловіка, який здійснив стрілянину вже затримали.

Як писали Новини.LIVE, 2 травня Львів відзначає 770 років. На площі Ринок відбулася урочиста церемонія винесення та підняття прапорів.

