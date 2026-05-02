Львову 770 років: у центрі міста відбулася урочиста церемонія

Святкування 770-річчя Львова. Фото: Новини.LIVE

У Львові на площі Ринок 2 травня відбулася урочиста церемонія винесення та підняття прапорів з нагоди 770-річчя міста. До участі в заході долучилися військове та цивільне керівництво області.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

День міста у Львові

Над центральною площею Львові сьогодні замайоріли державний прапор України, а також прапори ЗСУ, Міноборони, Генштабу та різних родів військ.

Підняття прапорів у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ветеран піднімає прапор у Львові. Фото: Новини.LIVE

До участі в заході долучилися військове та цивільне керівництво області, почесні громадяни Львова, депутати міської ради, представники міст-побратимів, чинні військовослужбовці та ветерани.

Максим Козицький та Андрій Садовий на святкуванні. Фото: Новини.LIVE

Також до події приєдналися рідні військовополонених і зниклих безвісти, підкреслюючи спільну пам'ять і боротьбу за кожного захисника. Окремо відбулася кінна хода ветеранів центру "Unbroken".

Крім того, ветерани та лідери думок зіграли у баскетбол на кріслах колісних у центрі міста. Серед них: скелетоніст, прапороносець Олімпіади Владислав Гераскевич, стендап-коміки Вадим Дзюнько, Олег Лузанов, Богдан Вахнич, блогерка Марія Паньків та багато інших.

Баскетбол на кріслах колісних у Львові. Фото: Новини.LIVE

Загалом, сьогодні святкові події охоплюють різні локації міста. Зокрема, на площі перед Львівським національним університетом біля пам'ятника Івана Франка, розгорнули ярмарок у межах заходу "Простір 770 зустрічей".

Святкування у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ярмарка у Львові. Фото: Новини.LIVE

Урочистості з нагоди 770-річчя Львова. Фото: Новини.LIVE

Люди на святкуванні у центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

Тут для львів'ян та гостей міста організували події для всієї родини: майстер-класи, інтерактиви, виступи та різноманітні активності просто неба. Атмосфера — жива й святкова, а сам простір став місцем зустрічей, спілкування і відпочинку в центрі міста.

