Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Львову 770 років: у центрі міста відбулася урочиста церемонія

Львову 770 років: у центрі міста відбулася урочиста церемонія

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 19:05
Львову 770 років: у центрі міста відбулася урочиста церемонія
Святкування 770-річчя Львова. Фото: Новини.LIVE

У Львові на площі Ринок 2 травня відбулася урочиста церемонія винесення та підняття прапорів з нагоди 770-річчя міста. До участі в заході долучилися військове та цивільне керівництво області.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події. 

День міста у Львові

Над центральною площею Львові сьогодні замайоріли державний прапор України, а також прапори ЗСУ, Міноборони, Генштабу та різних родів військ.

Львів святкує день міста 2 травня
Підняття прапорів у Львові. Фото: Новини.LIVE
День міста у Львові 2 травня
Ветеран піднімає прапор у Львові. Фото: Новини.LIVE

До участі в заході долучилися військове та цивільне керівництво області, почесні громадяни Львова, депутати міської ради, представники міст-побратимів, чинні військовослужбовці та ветерани.

День Львова 2 травня
Максим Козицький та Андрій Садовий на святкуванні. Фото: Новини.LIVE

Також до події приєдналися рідні військовополонених і зниклих безвісти, підкреслюючи спільну пам'ять і боротьбу за кожного захисника. Окремо відбулася кінна хода ветеранів центру "Unbroken".

Крім того, ветерани та лідери думок зіграли у баскетбол на кріслах колісних у центрі міста. Серед них: скелетоніст, прапороносець Олімпіади Владислав Гераскевич, стендап-коміки Вадим Дзюнько, Олег Лузанов, Богдан Вахнич, блогерка Марія Паньків та багато інших.

День міста у Львові
Баскетбол на кріслах колісних у Львові. Фото: Новини.LIVE

Загалом, сьогодні святкові події охоплюють різні локації міста. Зокрема, на площі перед Львівським національним університетом біля пам'ятника Івана Франка, розгорнули ярмарок у межах заходу "Простір 770 зустрічей".

770 років Львову 2 травня
Святкування у Львові. Фото: Новини.LIVE
Святкування у Львові 2 травня
Ярмарка у Львові. Фото: Новини.LIVE
Львову 770 років
Урочистості з нагоди 770-річчя Львова. Фото: Новини.LIVE
День Львова 2 травня
Люди на святкуванні у центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

Тут для львів'ян та гостей міста організували події для всієї родини: майстер-класи, інтерактиви, виступи та різноманітні активності просто неба. Атмосфера — жива й святкова, а сам простір став місцем зустрічей, спілкування і відпочинку в центрі міста.

Як писали Новини.LIVE, 1 травня у Львові розпочалося засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Суд мав зачитати підозрюваному Михайлу Сцельнікову обвинувальний акт. 

Також вчора мало відбутися засідання у справі вбивства Ірини Фаріон, однак його вкотре перенесли. Цього разу причиною стала неявка нової адвокатки обвинуваченого Лариси Криворучко. 

Львів свято святкування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації