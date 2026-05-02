Львову 770 років: у центрі міста відбулася урочиста церемонія
У Львові на площі Ринок 2 травня відбулася урочиста церемонія винесення та підняття прапорів з нагоди 770-річчя міста. До участі в заході долучилися військове та цивільне керівництво області.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.
День міста у Львові
Над центральною площею Львові сьогодні замайоріли державний прапор України, а також прапори ЗСУ, Міноборони, Генштабу та різних родів військ.
До участі в заході долучилися військове та цивільне керівництво області, почесні громадяни Львова, депутати міської ради, представники міст-побратимів, чинні військовослужбовці та ветерани.
Також до події приєдналися рідні військовополонених і зниклих безвісти, підкреслюючи спільну пам'ять і боротьбу за кожного захисника. Окремо відбулася кінна хода ветеранів центру "Unbroken".
Крім того, ветерани та лідери думок зіграли у баскетбол на кріслах колісних у центрі міста. Серед них: скелетоніст, прапороносець Олімпіади Владислав Гераскевич, стендап-коміки Вадим Дзюнько, Олег Лузанов, Богдан Вахнич, блогерка Марія Паньків та багато інших.
Загалом, сьогодні святкові події охоплюють різні локації міста. Зокрема, на площі перед Львівським національним університетом біля пам'ятника Івана Франка, розгорнули ярмарок у межах заходу "Простір 770 зустрічей".
Тут для львів'ян та гостей міста організували події для всієї родини: майстер-класи, інтерактиви, виступи та різноманітні активності просто неба. Атмосфера — жива й святкова, а сам простір став місцем зустрічей, спілкування і відпочинку в центрі міста.
Як писали Новини.LIVE, 1 травня у Львові розпочалося засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Суд мав зачитати підозрюваному Михайлу Сцельнікову обвинувальний акт.
Також вчора мало відбутися засідання у справі вбивства Ірини Фаріон, однак його вкотре перенесли. Цього разу причиною стала неявка нової адвокатки обвинуваченого Лариси Криворучко.