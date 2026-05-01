У Львові розпочалося засідання у справі про вбивство Парубія
Ua
Дата публікації: 1 травня 2026 15:30
Термінова новина
У Львові розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство екснардепа Андрія Парубія. Сьогодні, 1 травня, суд має зачитати підозрюваному Михайлу Сцельнікову обвинувальний акт. Це означає, що вже під час наступного засідання він матиме статус обвинуваченого.
Про це повідомляє з зали суду журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Зазначимо, що Сцельніков визнав провину та заявив, що вчинив злочин із мотивів "помсти українській владі".
Новина доповнюється
