Во Львове началось заседание по делу об убийстве Парубия

Заседание суда по делу Парубия.

Во Львове началось очередное судебное заседание по делу об убийстве экс-нардепа Андрея Парубия. Сегодня, 1 мая, суд должен зачитать подозреваемому Михаилу Сцельникову обвинительный акт. Это означает, что уже во время следующего заседания он будет иметь статус обвиняемого.

Об этом сообщает из зала суда журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Убийство Парубия

Следующее заседание по делу об убийстве Парубия назначено на 22 мая. На нем суд будет исследовать письменные доказательства.

Экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий был убит 30 августа 2025 года во Львове. Убийца подошел сзади и сделал несколько выстрелов.

Подозреваемый Сцельников признал вину и заявил, что совершил преступление по мотивам "мести украинской власти". Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Во время следствия, в частности, было установлено, что злоумышленник оправдывал агрессию России против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове появится площадь имени Андрея Парубия. Такое решение было принято на сессии Львовского городского совета в четверг, 30 апреля. На ней будет находиться памятник Вячеславу Черноволу, а также здание областной администрации и областного совета.

Также Новини.LIVE писали, что 27 апреля перед судебным заседанием по делу об убийстве Парубия был "заминирован" суд. Территорию суда обследовали профильные службы. Однако информация о заминировании не подтвердилась.