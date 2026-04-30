В центре Львова появится площадь Андрея Парубия в центре Львова

Андрей Парубий в Раде. Фото: УНІАН

Памятник Вячеславу Черноволу во Львове теперь будет находиться на площади Андрея Парубия. Соответствующее решение приняли на сессии Львовского городского совета в четверг, 30 апреля. На этой площади также будет находиться здание областной администрации и областного совета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Львовский горсовет принял решение об улице Парубия

"Теперь памятник Вячеславу Черноволу, здание областной администрации и областного совета, где Андрей был депутатом нескольких созывов, будут иметь адрес площади Героя Украины Андрея Парубия", — говорится в сообщении Садового.

Что известно об Андрее Парубие

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Шептицком. Рос в патриотической семье, которая подверглась советским репрессиям, что в значительной степени повлияло на его мировоззрение и дальнейшую политическую активность.

Еще в конце 1980-х он присоединился к национально-патриотическим движениям, возглавлял организации, связанные с чествованием воинов УПА и поддержкой украинского войска.

Читайте также:

В 1990 году, в возрасте 18 лет, стал депутатом Львовского областного совета, фактически начав свою политическую карьеру. Был соучредителем Социал-национальной партии Украины (впоследствии — ВО "Свобода").

Всеукраинскую известность получил во время Оранжевой революции 2004 года, где выполнял функции коменданта Украинского дома. Впоследствии стал народным депутатом и активно работал в парламенте, в частности выступал с национально ориентированными инициативами.

Во время Революции достоинства 2013-2014 годов Парубий возглавил самооборону Майдана и играл ключевую роль в организации протестного движения. После смены власти он был назначен секретарем СНБО, где координировал действия в ответ на российскую аннексию Крыма и войну на востоке Украины, которую начал Кремль.

Андрей Парубий на Майдане. Фото: Андрей Парубий / Facebook

В 2016-2019 годах занимал должность председателя Верховной Рады Украины. На этой должности способствовал принятию важных законов, в частности о функционировании украинского языка как государственного, а также поддерживал курс на укрепление национальной безопасности и евроинтеграцию.

После 2019 года оставался народным депутатом и работал в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

30 августа 2025 года Парубий шел по району, на котором он жил много лет. К нему сзади подошел киллер и выстрелил. Политик скончался на месте.

Роль Парубия в принятии закона о языке

Парубий как председатель Верховной Рады в 2016-2019 годах сыграл ключевую роль в принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Именно под его руководством парламент смог довести рассмотрение документа до завершения после длительных политических дискуссий и многочисленных правок.

Процесс принятия закона был сложным и затяжным: депутаты рассмотрели тысячи поправок, а голосование неоднократно переносили. Парубий настойчиво продвигал рассмотрение законопроекта, не допуская его блокировки и обеспечивая соблюдение регламента во время заседаний.

Важным этапом стало финальное голосование в апреле 2019 года, когда закон поддержало большинство парламента. Уже в мае Парубий подписал документ, чем завершил один из самых резонансных законодательных процессов того времени.

Его позиция заключалась в том, что закон должен укрепить статус украинского языка в публичном пространстве и стать важным элементом государства. Несмотря на политическую критику и сопротивление отдельных сил, Парубий последовательно поддерживал принятие этого решения.

Как писали Новини.LIVE, недавно во Львове перед заседанием суда по делу об убийстве Парубия поступило сообщение о заминировании здания суда. Однако впоследствии информация не подтвердилась. Дело считают одним из самых резонансных в регионе, и оно находится под пристальным вниманием общественности.

Также во Львове убили бывшую нардепку Ирину Фарион. 29 апреля ей исполнилось бы 62 года. Кроме политики и классической науки, Ирина Фарион активно занималась просвещением в цифровом пространстве.