Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сегодня Ирине Фарион исполнилось бы 62 года: путь легендарного языковеда

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 08:03
Ирина Фарион. Фото: УНИАН

Сегодня, 29 апреля, исполняется 62 года со дня рождения Ирины Фарион — выдающегося филолога и бывшего народного депутата, чья жизнь оборвалась в результате покушения летом 2024 года. Во Львове память профессора сегодня почтят поминальной службой и высадкой символического дерева на месте ее гибели.

Новини.LIVE расскажет больше о жизненном пути языковеда.

Кто такая Ирина Фарион и чем она занималась

Ирина Фарион родилась во Львове 29 апреля 1964 года. Ее путь в науку начался с поступления на филологический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко, который она закончила в 1987 году.

Еще во время учебы она начала работу лаборанткой на кафедре общего языкознания, а впоследствии, до 1991 года, руководила Центром украинистики. В период 1988-1989 годов филолог была членом в КПСС. Позже она объясняла этот шаг карьерной необходимостью для научного развития и желанием деструктивно влиять на систему изнутри.

Академическая карьера Ирины Фарион была тесно связана с преподавательской деятельностью. В течение пяти лет, с 1990 по 1995-й, она работала во Львовском государственном институте прикладного искусства, где учила студентов культуре языка, литературе и преподавала украинский язык как иностранный.

Ее научный багаж поражает масштабами: более 400 статей, 7 собственных и 8 совместных монографий. Степень кандидата наук она получила в 1996 году, а докторскую диссертацию защитила в 2015-м. Значительная часть ее карьеры прошла в НУ "Львовская политехника", где она шесть лет возглавляла языковую комиссию "Просвиты".

Ирина Фарион. Фото: УНИАН

Политическая активность Фарион началась в 2005 году со вступления в ВО "Свобода". В статусе народного депутата VII созыва она руководила подкомитетом по вопросам высшего образования.

Профессор была бескомпромиссной в вопросах языковой политики, что часто приводило к резонансным спорам. Последние годы жизни деятельницы были полны острой публичной полемики. Критика в адрес русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" вызвала массовое недовольство и последующее увольнение профессора из Львовской политехники. Однако в мае 2024 года законность была восстановлена: суд постановил восстановить ее на кафедре украинского языка и выплатить 124 тысячи гривен компенсации за период вынужденной безработицы.

Кроме политики и классической науки, Ирина Фарион активно занималась просвещением в цифровом пространстве. Она создала YouTube-проекты "ПротиАнглизм", "ПолитОгляд" и масштабный цикл лекций "Курсы по культуре украинского языка". На телевидении она вела авторскую программу "Ген украинцев". За свой труд языковед получила премии имени Бориса Гринченко, Ивана Огиенко и Олексы Гирныка.

Жизнь Ирины Фарион, у которой остались дочь и двое внуков, трагически оборвалась 19 июля 2024 года возле ее дома. Похоронена она на Лычаковском кладбище. Женщину расстреляли прямо возле ее дома, продолжается следствие и судебные заседания, где главным подозреваемым по делу является Вячеслав Зинченко. Однако, судебное заседание довольно часто переносят то из-за отсутствия адвокатского состава, то из-за болезни Зинченко. Прокуроры сейчас требуют максимальное наказание для подозреваемого в виде пожизненного лишения свободы.

Похороны Ирины Фарион. Фото: УНИАН

Сегодня в память о ней львовяне соберутся на совместную молитву, а возле ее дома, в знак несокрушимости духа, появится новое дерево.

Новини.LIVE освещали судебный процесс во Львове по делу об убийстве Ирины Фарион. На последнем заседании подозреваемый пытался покончить с собой прямо в зале суда. Кроме того, Вячеслав Зинченко жаловался на болезнь и потерял сознание. Медики скорой оказали ему помощь.

Львов День рождения Ирина Фарион
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации