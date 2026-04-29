Сегодня Ирине Фарион исполнилось бы 62 года: путь легендарного языковеда

Сегодня, 29 апреля, исполняется 62 года со дня рождения Ирины Фарион — выдающегося филолога и бывшего народного депутата, чья жизнь оборвалась в результате покушения летом 2024 года. Во Львове память профессора сегодня почтят поминальной службой и высадкой символического дерева на месте ее гибели.

Кто такая Ирина Фарион и чем она занималась

Ирина Фарион родилась во Львове 29 апреля 1964 года. Ее путь в науку начался с поступления на филологический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко, который она закончила в 1987 году.

Еще во время учебы она начала работу лаборанткой на кафедре общего языкознания, а впоследствии, до 1991 года, руководила Центром украинистики. В период 1988-1989 годов филолог была членом в КПСС. Позже она объясняла этот шаг карьерной необходимостью для научного развития и желанием деструктивно влиять на систему изнутри.

Академическая карьера Ирины Фарион была тесно связана с преподавательской деятельностью. В течение пяти лет, с 1990 по 1995-й, она работала во Львовском государственном институте прикладного искусства, где учила студентов культуре языка, литературе и преподавала украинский язык как иностранный.

Ее научный багаж поражает масштабами: более 400 статей, 7 собственных и 8 совместных монографий. Степень кандидата наук она получила в 1996 году, а докторскую диссертацию защитила в 2015-м. Значительная часть ее карьеры прошла в НУ "Львовская политехника", где она шесть лет возглавляла языковую комиссию "Просвиты".

Политическая активность Фарион началась в 2005 году со вступления в ВО "Свобода". В статусе народного депутата VII созыва она руководила подкомитетом по вопросам высшего образования.

Профессор была бескомпромиссной в вопросах языковой политики, что часто приводило к резонансным спорам. Последние годы жизни деятельницы были полны острой публичной полемики. Критика в адрес русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" вызвала массовое недовольство и последующее увольнение профессора из Львовской политехники. Однако в мае 2024 года законность была восстановлена: суд постановил восстановить ее на кафедре украинского языка и выплатить 124 тысячи гривен компенсации за период вынужденной безработицы.

Кроме политики и классической науки, Ирина Фарион активно занималась просвещением в цифровом пространстве. Она создала YouTube-проекты "ПротиАнглизм", "ПолитОгляд" и масштабный цикл лекций "Курсы по культуре украинского языка". На телевидении она вела авторскую программу "Ген украинцев". За свой труд языковед получила премии имени Бориса Гринченко, Ивана Огиенко и Олексы Гирныка.

Жизнь Ирины Фарион, у которой остались дочь и двое внуков, трагически оборвалась 19 июля 2024 года возле ее дома. Похоронена она на Лычаковском кладбище. Женщину расстреляли прямо возле ее дома, продолжается следствие и судебные заседания, где главным подозреваемым по делу является Вячеслав Зинченко. Однако, судебное заседание довольно часто переносят то из-за отсутствия адвокатского состава, то из-за болезни Зинченко. Прокуроры сейчас требуют максимальное наказание для подозреваемого в виде пожизненного лишения свободы.

Сегодня в память о ней львовяне соберутся на совместную молитву, а возле ее дома, в знак несокрушимости духа, появится новое дерево.

Новини.LIVE освещали судебный процесс во Львове по делу об убийстве Ирины Фарион. На последнем заседании подозреваемый пытался покончить с собой прямо в зале суда. Кроме того, Вячеслав Зинченко жаловался на болезнь и потерял сознание. Медики скорой оказали ему помощь.