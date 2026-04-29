Сьогодні Ірині Фаріон виповнилося б 62 роки: шлях легендарної мовознавиці

Ірина Фаріон. Фото: УНІАН

Сьогодні, 29 квітня, виповнюється 62 роки від дня народження Ірини Фаріон — видатної філологині та колишньої народної депутатки, чиє життя обірвалося внаслідок замаху влітку 2024 року. У Львові пам'ять професорки сьогодні вшанують поминальною службою та висадженням символічного дерева на місці її загибелі.

Хто така Ірина Фаріон та чим вона займалася

Ірина Фаріон народилася у Львові 29 квітня 1964 року. Її шлях у науку розпочався зі вступу на філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, який вона закінчила у 1987 році.

Ще під час навчання вона розпочала роботу лаборанткою на кафедрі загального мовознавства, а згодом, до 1991 року, керувала Центром україністики. В період 1988–1989 років філологиня була членкинею у КПРС. Пізніше вона пояснювала цей крок кар'єрною необхідністю для наукового поступу та бажанням деструктивно впливати на систему зсередини.

Академічна кар'єра Ірини Фаріон була тісно пов'язана з викладацькою діяльністю. Протягом п'яти років, з 1990 до 1995-го, вона працювала у Львівському державному інституті прикладного мистецтва, де навчала студентів культурі мови, літературі та викладала українську мову як іноземну.

Її науковий доробок вражає масштабами: понад 400 статей, 7 власних та 8 спільних монографій. Ступінь кандидатки наук вона здобула у 1996 році, а докторську дисертацію захистила у 2015-му. Значна частина її кар'єри минула в НУ "Львівська політехніка", де вона шість років очолювала мовну комісію "Просвіти".

Політична активність Фаріон розпочалася у 2005 році зі вступу до ВО "Свобода". У статусі народної депутатки VII скликання вона керувала підкомітетом з питань вищої освіти.

Професорка була безкомпромісною у питаннях мовної політики, що часто призводило до резонансних суперечок. Останні роки життя діячки були сповнені гострої публічної полеміки. Критика на адресу російськомовних бійців Збройних сил України в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" спричинила масове невдоволення та подальше звільнення професорки з Львівської політехніки. Проте в травні 2024 року законність була відновлена: суд постановив поновити її на кафедрі української мови та виплатити 124 тисячі гривень компенсації за період вимушеного безробіття.

Окрім політики та класичної науки, Ірина Фаріон активно займалася просвітництвом у цифровому просторі. Вона створила YouTube-проекти "ПротиАнглізм", "ПолітОгляд" та масштабний цикл лекцій "Курси з культури української мови". На телебаченні вона вела авторську програму "Ген українців". За свою працю мовознавиця отримала премії імені Бориса Грінченка, Івана Огієнка та Олекси Гірника.

Життя Ірини Фаріон, у якої залишилися донька та двоє онуків, трагічно обірвалося 19 липня 2024 року біля її помешкання. Похована вона на Личаківському кладовищі. Жінку розстріляли прямо біля її будинку, триває слідство та судові засідання, де головним підозрюваним у справі є В'ячеслав Зінченко. Проте, судове засідання доволі часто переносять то через відсутність адвокатського складу, то через хвороби Зінченка. Прокурори нині вимагають максимальне покарання для підозрюваного у вигляді довічного позбавлення волі.

Похорон Ірини Фаріон. Фото: УНІАН

Сьогодні на згадку про неї львів'яни зберуться на спільну молитву, а біля її дому, на знак незламності духу, з'явиться нове дерево.

Новини.LIVE висвітлювали судовий процес у Львові щодо справи вбивства Ірини Фаріон. На останньому засіданні підозрюваний намагався накласти на себе руки прямо у залі суду. Окрім того, В'ячеслав Зінченко скаржився на хворобу та втратив свідомість. Медики швидкої надали йому допомогу.