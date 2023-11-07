У Львівській політехніці відреагували на скандальну заяву Фаріон про російськомовних бійців

Колишня народна депутатка Ірина Фаріон. Фото: УНІАН

Національний університет "Львівська політехніка" прокоментував скандальне інтерв’ю ексдепутатки Ірини Фаріон журналістці Яніні Соколовій. Там уточнили, що університет не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза його межами.

Про це повідомляє Національний університет "Львівська політехніка".

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Коментар Львівської політехніки щодо заяви Ірини Фаріон

За інформацією, що оприлюднена на сайті університету у Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти. Проте університет не нестиме відповідальності за слова чи дії працівників та студентів поза межами вишу.

"Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це ― непорушна позиція нашого університету", — зазначається у заяві львівського вишу.

Листівки на Львівській політехніці

На одному із корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити з викладацької посади Ірину Фаріон.

"Фаріон – геть з політехніки! Чому в політесі досі працюють паплюжники честі українських воїнів? Чому керівництво мовчить. Мовчання це ознака згоди", — написано на листівках активістів.

Листівки на корпусі Львівської політехніки. Фото: Суспільне Львів

Листівки на корпусі Львівської політехніки. Фото: Суспільне Львів

Листівки на корпусі Львівської політехніки. Фото: Суспільне Львів

Листівки на корпусі Львівської політехніки. Фото: Суспільне Львів

Листівки на корпусі Львівської політехніки. Фото: Суспільне Львів

Напередодні Ірина Фаріон назвала військовослужбовців, які спілкуються російською мовою, негідними жити в Україні. Це викликало бурхливу реакцію як серед самих бійців, так і багатьох українців.

Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв прокоментував скандальну заяву Ірини Фаріон з приводу мови, якою спілкуються один з одним військовослужбовці. Спортсмен не став обирати чемні слова під час обговорення цієї ситуації.