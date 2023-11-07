Во Львовской политехнике отреагировали на скандальное заявление Фарион о русскоязычных бойцах
Национальный университет "Львовская политехника" прокомментировал скандальное интервью экс-депутатки Ирины Фарион журналистке Янине Соколовой. Там уточнили, что университет не несет ответственности за высказывания работников и студентов за его пределами.
Об этом сообщает Национальный университет "Львовская политехника".
Комментарий Львовской политехники по поводу заявления Ирины Фарион
По информации, обнародованной на сайте университета во Львовской политехнике, действует кодекс корпоративной культуры, который определяет моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества. Однако университет не будет нести ответственность за слова или действия работников и студентов за пределами вуза.
"Безусловно, каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и признательности. И это — несокрушимая позиция нашего университета", — отмечается в заявлении львовского вуза.
Листовки на Львовской политехнике
На одном из корпусов Львовской политехники наклеили листовки с призывами уволить с преподавательской должности Ирину Фарион.
"Фарион — прочь из политехники! Почему в политехе до сих пор работают порочники чести украинских воинов? Почему руководство молчит. Молчание это признак согласия", — написано на открытках активистов.
Накануне Ирина Фарион назвала военнослужащих, общающихся на русском языке, недостойными жить в Украине. Это вызвало бурную реакцию как среди бойцов, так и многих украинцев.
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандальное заявление Ирины Фарион по поводу языка, на котором общаются друг с другом военнослужащие. Спортсмен не стал выбирать вежливые слова при обсуждении этой ситуации.
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