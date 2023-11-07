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Во Львовской политехнике отреагировали на скандальное заявление Фарион о русскоязычных бойцах

7 ноября 2023 21:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львовской политехнике отреагировали на скандальное заявление Фарион о русскоязычных бойцах
Бывший народный депутат Ирина Фарион. Фото: УНИАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Национальный университет "Львовская политехника" прокомментировал скандальное интервью экс-депутатки Ирины Фарион журналистке Янине Соколовой. Там уточнили, что университет не несет ответственности за высказывания работников и студентов за его пределами.

Об этом сообщает Национальный университет "Львовская политехника".

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По информации, обнародованной на сайте университета во Львовской политехнике, действует кодекс корпоративной культуры, который определяет моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества. Однако университет не будет нести ответственность за слова или действия работников и студентов за пределами вуза.

"Безусловно, каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и признательности. И это — несокрушимая позиция нашего университета", — отмечается в заявлении львовского вуза.

Листовки на Львовской политехнике

На одном из корпусов Львовской политехники наклеили листовки с призывами уволить с преподавательской должности Ирину Фарион.

"Фарион — прочь из политехники! Почему в политехе до сих пор работают порочники чести украинских воинов? Почему руководство молчит. Молчание это признак согласия", — написано на открытках активистов.

Открытки на корпусе Львовской политехники
Открытки на корпусе Львовской политехники. Фото: Суспільне Львов
Открытки на корпусе Львовской политехники
Открытки на корпусе Львовской политехники. Фото: Суспільне Львов
Открытки на корпусе Львовской политехники
Открытки на корпусе Львовской политехники. Фото: Суспільне Львов
Открытки на корпусе Львовской политехники
Открытки на корпусе Львовской политехники. Фото: Суспільне Львов
Открытки на корпусе Львовской политехники
Открытки на корпусе Львовской политехники. Фото: Суспільне Львов

Накануне Ирина Фарион назвала военнослужащих, общающихся на русском языке, недостойными жить в Украине. Это вызвало бурную реакцию как среди бойцов, так и многих украинцев.

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандальное заявление Ирины Фарион по поводу языка, на котором общаются друг с другом военнослужащие. Спортсмен не стал выбирать вежливые слова при обсуждении этой ситуации.

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