У центрі Львова з'явиться площа Андрія Парубія

Пам’ятник В’ячеславу Чорноволу у Львові тепер буде знаходитись на площі Андрія Парубія. Відповідне рішення ухвалили на сесії Львівської міської ради в четвер, 30 квітня. На цій площі також знаходитиметься будівля обласної адміністрації та обласної ради.

"Тепер пам’ятник В’ячеславу Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія", — йдеться в повідомленні Садового.

Що відомо про Андрія Парубія

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Шептицькому. Зростав у патріотичній родині, яка зазнала радянських репресій, що значною мірою вплинуло на його світогляд і подальшу політичну активність.

Ще наприкінці 1980-х він долучився до національно-патріотичних рухів, очолював організації, пов’язані з вшануванням воїнів УПА та підтримкою українського війська.

У 1990 році, у віці 18 років, став депутатом Львівської обласної ради, фактично розпочавши свою політичну кар’єру. Був співзасновником Соціал-національної партії України (згодом — ВО "Свобода").

Загальноукраїнську відомість здобув під час Помаранчевої революції 2004 року, де виконував функції коменданта Українського дому. Згодом став народним депутатом і активно працював у парламенті, зокрема виступав із національно орієнтованими ініціативами.

Під час Революції гідності 2013–2014 років Парубій очолив самооборону Майдану та відігравав ключову роль в організації протестного руху. Після зміни влади він був призначений секретарем РНБО, де координував дії у відповідь на російську анексію Криму та війну на сході України, яку розпочав Кремль.

У 2016–2019 роках обіймав посаду голови Верховної Ради України. На цій посаді сприяв ухваленню важливих законів, зокрема про функціонування української мови як державної, а також підтримував курс на зміцнення національної безпеки та євроінтеграцію.

Після 2019 року залишався народним депутатом і працював у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

30 серпня 2025 року Парубій йшов районом, на якому він жив багато років. До нього ззаду підійшов кілер та вистрілив. Політик помер на місці.

Роль Парубія в ухваленні закону про мову

Парубій як голова Верховної Ради у 2016–2019 роках відіграв ключову роль в ухваленні закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Саме під його керівництвом парламент зміг довести розгляд документа до завершення після тривалих політичних дискусій і численних правок.

Процес ухвалення закону був складним і затяжним: депутати розглянули тисячі поправок, а голосування неодноразово переносили. Парубій наполегливо просував розгляд законопроєкту, не допускаючи його блокування та забезпечуючи дотримання регламенту під час засідань.

Важливим етапом стало фінальне голосування у квітні 2019 року, коли закон підтримала більшість парламенту. Уже в травні Парубій підписав документ, чим завершив один із найрезонансніших законодавчих процесів того часу.

Його позиція полягала в тому, що закон має зміцнити статус української мови в публічному просторі та стати важливим елементом державотворення. Попри політичну критику і спротив окремих сил, Парубій послідовно підтримував ухвалення цього рішення.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у Львові перед засіданням суду у справі про вбивство Парубія надійшло повідомлення про замінування будівлі суду. Проте згодом інформація не підтвердилась. Справу вважають однією із найрезонансних у регіоні, і вона перебуває під пильною увагою громадськості.

Також у Львові вбили колишню нардепку Ірину Фаріон. 29 квітня їй виповнилось б 62 роки. Окрім політики та класичної науки, Ірина Фаріон активно займалася просвітництвом у цифровому просторі.