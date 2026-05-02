Главная Львов Львову 770 лет: в центре города состоялась торжественная церемония

Дата публикации 2 мая 2026 19:05
Празднование 770-летия Львова. Фото: Новини.LIVE

Во Львове на площади Рынок 2 мая состоялась торжественная церемония вынесения и поднятия флагов по случаю 770-летия города. К участию в мероприятии присоединились военное и гражданское руководство области.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

День города во Львове

Над центральной площадью Львове сегодня взвились государственный флаг Украины, а также флаги ВСУ, Минобороны, Генштаба и различных родов войск.

Львів святкує день міста 2 травня
Поднятие флагов во Львове. Фото: Новини.LIVE
День міста у Львові 2 травня
Ветеран поднимает флаг во Львове. Фото: Новини.LIVE

К участию в мероприятии присоединились военное и гражданское руководство области, почетные граждане Львова, депутаты городского совета, представители городов-побратимов, действующие военнослужащие и ветераны.

День Львова 2 травня
Максим Козицкий и Андрей Садовый на праздновании. Фото: Новини.LIVE

Также к событию присоединились родные военнопленных и пропавших без вести, подчеркивая общую память и борьбу за каждого защитника. Отдельно состоялось конное шествие ветеранов центра "Unbroken".

Кроме того, ветераны и лидеры мнений сыграли в баскетбол на креслах колесных в центре города. Среди них: скелетонист, знаменосец Олимпиады Владислав Гераскевич, стендап-комики Вадим Дзюнько, Олег Лузанов, Богдан Вахнич, блогер Мария Панькив и многие другие.

День міста у Львові
Баскетбол на креслах колесных во Львове. Фото: Новини.LIVE

В общем, сегодня праздничные события охватывают различные локации города. В частности, на площади перед Львовским национальным университетом возле памятника Ивана Франко, развернули ярмарку в рамках мероприятия "Пространство 770 встреч".

770 років Львову 2 травня
Празднование во Львове. Фото: Новини.LIVE
Святкування у Львові 2 травня
Ярмарка во Львове. Фото: Новини.LIVE
Львову 770 років
Торжества по случаю 770-летия Львова. Фото: Новини.LIVE
День Львова 2 травня
Люди на праздновании в центре Львова. Фото: Новини.LIVE

Здесь для львовян и гостей города организовали события для всей семьи: мастер-классы, интерактивы, выступления и различные активности под открытым небом. Атмосфера - живая и праздничная, а само пространство стало местом встреч, общения и отдыха в центре города.

Как писали Новини.LIVE, 1 мая во Львове началось заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Суд должен был зачитать подозреваемому Михаилу Сцельникову обвинительный акт.

Также вчера должно было состояться заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, однако его в очередной раз перенесли. На этот раз причиной стала неявка нового адвоката обвиняемого Ларисы Криворучко.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
