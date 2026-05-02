Львову 770 лет: в центре города состоялась торжественная церемония

Во Львове на площади Рынок 2 мая состоялась торжественная церемония вынесения и поднятия флагов по случаю 770-летия города. К участию в мероприятии присоединились военное и гражданское руководство области.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

День города во Львове

Над центральной площадью Львове сегодня взвились государственный флаг Украины, а также флаги ВСУ, Минобороны, Генштаба и различных родов войск.

К участию в мероприятии присоединились военное и гражданское руководство области, почетные граждане Львова, депутаты городского совета, представители городов-побратимов, действующие военнослужащие и ветераны.

Также к событию присоединились родные военнопленных и пропавших без вести, подчеркивая общую память и борьбу за каждого защитника. Отдельно состоялось конное шествие ветеранов центра "Unbroken".

Кроме того, ветераны и лидеры мнений сыграли в баскетбол на креслах колесных в центре города. Среди них: скелетонист, знаменосец Олимпиады Владислав Гераскевич, стендап-комики Вадим Дзюнько, Олег Лузанов, Богдан Вахнич, блогер Мария Панькив и многие другие.

В общем, сегодня праздничные события охватывают различные локации города. В частности, на площади перед Львовским национальным университетом возле памятника Ивана Франко, развернули ярмарку в рамках мероприятия "Пространство 770 встреч".

Здесь для львовян и гостей города организовали события для всей семьи: мастер-классы, интерактивы, выступления и различные активности под открытым небом. Атмосфера - живая и праздничная, а само пространство стало местом встреч, общения и отдыха в центре города.

