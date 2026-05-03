Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Полиция опровергла информацию о стрельбе во Львове

Полиция опровергла информацию о стрельбе во Львове

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 00:34
Полиция опровергла информацию о стрельбе во Львове
Полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция

В субботу вечером, 2 мая, во Львове были слышны звуки похожие на выстрелы. Однако по прибытии правоохранители не обнаружили стрелка и опровергли информацию.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Алина Подрейко.

Что известно об инциденте во Львове

По словам пресс-секретаря, по прибытии на место происшествия полиция не нашла подтверждения информации о стрелке.

Также правоохранители провели опрос среди местных жителей, а также прохожих и работников охраны магазина. Однако никто из опрошенных не подтвердил факт стрельбы.

В то же время в полиции не уточнили информацию о якобы задержании стрелка, о чем сообщалось ранее.

Читайте также:

Что предшествовало

Как сообщало Новини.LIVE, в субботу вечером, 2 мая, в сети появилась информация о том, что во Львове в микрорайоне Рясное произошла стрельба. В частности, мужчина якобы совершил 6 выстрелов, бежал в сторону остановки, а люди в свою очередь разбегались.

Позже эту информацию подтвердила полиция, однако впоследствии, как мы уже мы писали выше — эти данные опровергли.

Также мы писали, что 1 мая во Львове перенесли заседание по делу убийства Ирины Фарион. Причиной стала неявка нового адвоката обвиняемого Ларисы Криворучко.

Львов стрельба полиция
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации