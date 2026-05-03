Полиция опровергла информацию о стрельбе во Львове

Полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция

В субботу вечером, 2 мая, во Львове были слышны звуки похожие на выстрелы. Однако по прибытии правоохранители не обнаружили стрелка и опровергли информацию.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала пресс-секретарь полиции Львовщины Алина Подрейко.

Что известно об инциденте во Львове

По словам пресс-секретаря, по прибытии на место происшествия полиция не нашла подтверждения информации о стрелке.

Также правоохранители провели опрос среди местных жителей, а также прохожих и работников охраны магазина. Однако никто из опрошенных не подтвердил факт стрельбы.

В то же время в полиции не уточнили информацию о якобы задержании стрелка, о чем сообщалось ранее.

Что предшествовало

Как сообщало Новини.LIVE, в субботу вечером, 2 мая, в сети появилась информация о том, что во Львове в микрорайоне Рясное произошла стрельба. В частности, мужчина якобы совершил 6 выстрелов, бежал в сторону остановки, а люди в свою очередь разбегались.

Позже эту информацию подтвердила полиция, однако впоследствии, как мы уже мы писали выше — эти данные опровергли.

Позже эту информацию подтвердила полиция, однако впоследствии, как мы уже мы писали выше — эти данные опровергли.