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У Львові помер засновник і перший директор парку "Знесіння"

31 грудня 2024 18:20
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові пішов із життя засновник парку Знесіння Олександр Завадович
Олександр Завадович. Фото: city-adm.lviv.ua
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові помер засновник і перший директор парку "Знесіння" Олександр Завадович. Його життя обірвалося на 70 році.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 31 грудня.

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З 1991 року Завадович працював у парку. Відомо, що парастас відбудеться 1 січня о 9:30 в каплиці міського патанатомічного центру на вул. Пилипа Орлика. Його поховають на Личаківському кладовищі. 

Пішов з життя Олександр Завадович
Олександр Завадович. Фото: city-adm.lviv.ua

У ЛМР повідомили, що з 1991 року Завадович обіймав посаду інспектора міської екологічної інспекції. Упродовж 33 років він присвятив себе роботі в Регіональному ландшафтному парку "Знесіння", де 21 рік був директором, а згодом обійняв посаду заступника директора з наукової діяльності.

Завадович вільно володів чотирма мовами та є автором понад ста наукових і науково-популярних праць.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, колегам з приводу смерті заступника директора Регіонального ландшафтного парку "Знесіння" Олександра Мироновича Завадовича. Пішла з життя добра, щира, весела, роботяща людина. Нехай добрий, світлий спомин про Олеся Мироновича завжди залишиться у серцях рідних, друзів, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Вічна і світла пам'ять!" — зазначили у парку "Знесіння".

Нагадаємо, 30 грудня Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю експрезидента США Джиммі Картера, назвавши його справжнім другом України.

Раніше британська актриса Олівія Гассі померла у віці 73 років. Вона здобула світове визнання.

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