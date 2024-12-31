Во Львове ушел из жизни основатель парка Знесіння Александр Завадович

Александр Завадович. Фото: city-adm.lviv.ua

В Львове умер основатель и первый директор парка "Знесіння" Александр Завадович. Его жизнь оборвалась на 70 году.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета во вторник, 31 декабря.

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С 1991 года Завадович работал в парке. Известно, что парастас состоится 1 января в 9:30 в часовне городского патанатомического центра на ул. Его похоронят на Лычаковском кладбище.

Александр Завадович. Фото: city-adm.lviv.ua

В ЛГС сообщили, что с 1991 года Завадович занимал должность инспектора городской экологической инспекции. В течение 33 лет он посвятил себя работе в Региональном ландшафтном парке "Знесіння", где 21 год был директором, а затем занял должность заместителя директора по научной деятельности.

Завадович свободно владел четырьмя языками и является автором более ста научных и научно-популярных работ.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, коллегам по поводу смерти заместителя директора Регионального ландшафтного парка "Знесіння" Александра Мироновича Завадовича. Ушел из жизни добрый, искренний, веселый, трудолюбивый человек. Пусть добрые, светлые воспоминания об Олесе Мироновиче всегда останутся в сердцах родных, друзей, коллег, всех, кто его знал, любил и уважал. Вечная и светлая память!" — отметили в парке "Знесіння".

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