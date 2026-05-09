На Львовщине убили малолетнего мальчика: дело расследует полиция

Вечером в пятницу, 8 мая, на улице Набережной в Шептицком Львовской области обнаружили тело мальчика. Обстоятельства гибели ребенка устанавливают правоохранители. Дело расследуют как умышленное убийство.

Об этом со ссылкой на Полицию Львовской области сообщает Новини.LIVE.

Что известно о гибели ребенка

На месте работали следователи, патрульные, представители ювенальной превенции и других служб Шептицкого районного отдела полиции. На теле мальчика правоохранители обнаружили колото-резаную рану — именно она, вероятно, стала причиной смерти.

Личность погибшего уже установили. Мальчику было 11 лет. Он проживал в Шептицком.

В прокуратуре Львовской области сообщили, что тело ребенка обнаружили вблизи реки Западный Буг. Неизвестный нанес мальчику ножевое ранение в живот.

На данный момент продолжается расследование. Его ход лично контролирует глава полиции Львовщины.

