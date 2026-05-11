У Львові чоловіку, який взяв у заручниці дитину, обрали побіжний захід

Затриманий, який взяв у заручники дитину. Фото: lv.npu.gov.ua

У Львові 11 травня суд обрав запобіжний захід чоловіку, який взяв у заручниці 13-річну дівчинку. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Затриманому оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі або викраденні людини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управлінян Нацполіції у Львівській області.

У поліції розповіли, що 9 травня на вулиці Кавалерідзе у Львові перехожий почав тікати, коли побачив військовослужбовців ТЦК та правоохоронців. По дорозі він поміти компанію підлітків, почав погрожувати ножем 13-річній дівчинці, утримував її біля себе, стискаючи при цьому однією рукою за шию.

"Завдяки спільним злагодженим діям поліцейських та військовослужбовців ТЦК зловмисника було оперативно затримано, а 13-річну львів'янку — звільнено. Дівчина не постраждала", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, нападником виявився 43-річний житель Львова, який раніше вже був засуджений за майнові злочини. Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Як писали Новини.LIVE, 8 травня на Львівщині вбили 11-річного хлопчика. Невідомий завдав дитині ножового поранення в живіт. Наразі триває розслідування.

Також ми повідомляли, що 2 травня чоловік завдав ножового поранення в шию військовослужбовцю ТЦК. Постраждалого доправили до лікарні, проте врятувати його життя не вдалося.