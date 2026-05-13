Россияне атаковали Жовкву на Львовщине: в городе нет света

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские войска 13 мая нанесли удар по Жовкве во Львовской области. Враг атаковал объект критической инфраструктуры. Атака на Украину продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на городского голову Жолквы Олега Вольского.

Удар по Жолкве 13 мая

"К сожалению, в Жолкве, произошел вражеский прилет в объект критической инфраструктуры. Город без света", — рассказал Вольский.

Мэр рассказал, что сейчас на месте работают чрезвычайные службы. Он призвал ничего не снимать и не выставлять в социальные сети, а также находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот сообщения Олега Вольского

Как писали Новини.LIVE, сегодня россияне атаковали жилой дом в Ровенской области. В результате обстрелов три человека погибли и есть раненые.

Также взрывы раздавались в Хмельницкой области. Известно о трех травмированных, их госпитализировали.

В то же время в ГУР предупреждали о нескольких волнах атак в течение дня. Вражеские обстрелы могут продолжаться в течение длительного времени.