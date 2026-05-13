Росіяни атакували Жовкву на Львівщині: в місті немає світла

Дата публікації: 13 травня 2026 17:05
Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Російські війська 13 травня завдали удару по Жовкві у Львівській області. Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. Атака на Україну триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міського голову Жовкви Олега Вольського.

Удар по Жовкві 13 травня

"На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла", — розповів Вольський.  

Мер розповів, що зараз на місці працюють надзвичайні служби. Він закликав нічого не знімати та не виставляти у соціальні мережі, а також перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. 

Обстріл Львівської області 13 травня
Скриншот допису Олега Вольського

Як писали Новини.LIVE, сьогодні росіяни атакували житловий будинок на Рівненщині. Внаслідок обстрілів троє людей загинули та є поранені. 

Також вибухи лунали у Хмельницькій області. Наразі відомо про трьох травмованих, їх госпіталізували. 

Водночас в ГУР попереджали про кілька хвиль атак упродовж дня. Ворожі обстріли можуть тривати упродовж тривалого часу.  

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
