Росіяни атакували Жовкву на Львівщині: в місті немає світла

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Російські війська 13 травня завдали удару по Жовкві у Львівській області. Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. Атака на Україну триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міського голову Жовкви Олега Вольського.

Удар по Жовкві 13 травня

"На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла", — розповів Вольський.

Мер розповів, що зараз на місці працюють надзвичайні служби. Він закликав нічого не знімати та не виставляти у соціальні мережі, а також перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні росіяни атакували житловий будинок на Рівненщині. Внаслідок обстрілів троє людей загинули та є поранені.

Також вибухи лунали у Хмельницькій області. Наразі відомо про трьох травмованих, їх госпіталізували.

Водночас в ГУР попереджали про кілька хвиль атак упродовж дня. Ворожі обстріли можуть тривати упродовж тривалого часу.