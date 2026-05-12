На Львівщині зафіксували два випадки хантавірусу

Позитивний тест на хантавірус. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко повідомила, що на Львівщині були два випадки хантавірусу. Інфікування підтвердили лабораторно цього року. Обидва пацієнти вже одужали.

Про це Наталія Іванченко-Тімко розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Хантавірус на Львівщині

Іванченко-Тімко зазначила, що це вірус, яким, як правило, інфіковані гризуни.

"Самі вони, як правило, не хворіють, але з сечею, з фекаліями, зі слиною вони можуть цей вірус виділяти. Якщо слина, фекалія або сеча потрапляє на продукти харчування, потрапляє у воду, таким чином, споживаючи їх, людина може інфікуватися", — розповіла вона.

Крім того, є поняття інкубаційного періоду, тобто період від моменту проникнення цього вірусу до появи перших клінічних ознак. В середньому 2-3 тижні, але може бути навіть до 50 днів.

"Відповідно, людина може захворіти, і різновид хантавірусу, на який хворіли мешканці, зокрема, Львівщини і України, не передається від людини до людини", — каже Іванченко-Тімко.

Серед симптомів:

підвищення температури тіла;

біль у мʼязах;

головний біль.

Також можуть уражатися легені та нирки. Наразі немає противірусних ліків, які вбивають вірус, але лікування симптоматичне, скероване на уникнення симптомів від тих розладів, які вже є в організмі.

За словами гендиректорки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, цього року на Львівщині фіксували два випадки захворювання.

"Симптоми подібні до лептоспірозу, це теж хвороба, яка викликається бактерією, яку переносять, як правило, гризуни. І, власне, попередні хворі їх обстежували на лептоспіроз, лептоспіроз виключили, але, відповідно, обстежували на хантавірус, його знайшли і знаємо, що це хантавірусна інфекція", — каже вона.

Відомо, що один із пацієнтів не виїжджав за межі області, тому, ймовірно, інфікувався саме на Львівщині. Водночас друга людина подорожувала в різних країнах.

"Станом на сьогодні, в календарі профілактичних щеплень, згідно з яким здійснюється вакцинація в Україні, ні в числі обов'язкових, ні в числі рекомендованих, немає згадки про вакцини проти хантавірусу", — розповіла Іванченко-Тімко.

Як вберегтися

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначила, що необхідно споживати воду гарантованої якості, можна також кипʼятити.

"Тобто ми споживаємо або бутильовану воду, або кипʼячену воду. Відповідно, ми ніколи не споживаємо воду з невідомих для нас джерел, оскільки там можуть бути ризики виникнення різноманітних інфекційних хвороб. По-друге, ми повинні правильно термічно обробляти їжу, тобто мʼясо, рибу просмажуємо, протушуємо, дотримуємося при температурі понад 80 градусів, якщо є якісь там мікроорганізми, для того, щоб вони гарантовано зникли", — заявила вона.

Крім того, важливо регулярно мити руки.

Як писали Новини.LIVE з посиланням Sky News, у ВООЗ повідомили, що у світі зафіксовано дев’ять випадків підозри на хантавірус, із яких сім підтверджено. Останній виявили у Франції.

А сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі День.LIVE повідомляла, що ризик зараження хантавірусом значно нижчий, ніж у випадку грипу чи коронавірусу. Головним захистом залишається профілактика та гігієна.