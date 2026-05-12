На Львовщине зафиксировали два случая хантавируса

Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрав Украины Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что на Львовщине были два случая хантавируса. Инфицирование подтвердили лабораторно в этом году. Оба пациента уже выздоровели.

Хантавирус на Львовщине

Иванченко-Тимко отметила, что это вирус, которым, как правило, инфицированы грызуны.

"Сами они, как правило, не болеют, но с мочой, с фекалиями, со слюной они могут этот вирус выделять. Если слюна, фекалии или моча попадает на продукты питания, попадает в воду, таким образом, потребляя их, человек может инфицироваться", — рассказала она.

Кроме того, есть понятие инкубационного периода, то есть период от момента проникновения этого вируса до появления первых клинических признаков. В среднем 2-3 недели, но может быть даже до 50 дней.

"Соответственно, человек может заболеть, и разновидность хантавируса, которым болели жители, в частности, Львовщины и Украины, не передается от человека к человеку", — говорит Иванченко-Тимко.

Среди симптомов:

повышение температуры тела;

боль в мышцах;

головная боль.

Также могут поражаться легкие и почки. Сейчас нет противовирусных лекарств, которые убивают вирус, но лечение симптоматическое, направленное на избежание симптомов от тех расстройств, которые уже есть в организме.

"Симптомы подобны лептоспирозу, это тоже болезнь, которая вызывается бактерией, которую переносят, как правило, грызуны. И, собственно, предыдущие больные их обследовали на лептоспироз, лептоспироз исключили, но, соответственно, обследовали на хантавирус, его нашли и знаем, что это хантавирусная инфекция", — говорит она.

Известно, что один из пациентов не выезжал за пределы области, поэтому, вероятно, заразился именно на Львовщине. В то же время второй человек путешествовал в разных странах.

"По состоянию на сегодня, в календаре профилактических прививок, согласно которому осуществляется вакцинация в Украине, ни в числе обязательных, ни в числе рекомендованных, нет упоминания о вакцинах против хантавируса", — рассказала Иванченко-Тимко.

Как уберечься

Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней отметила, что необходимо потреблять воду гарантированного качества, можно также кипятить.

"То есть мы потребляем или бутилированную воду, или кипяченую воду. Соответственно, мы никогда не потребляем воду из неизвестных для нас источников, поскольку там могут быть риски возникновения различных инфекционных болезней. Во-вторых, мы должны правильно термически обрабатывать пищу, то есть мясо, рыбу прожариваем, протушиваем, придерживаемся при температуре более 80 градусов, если есть какие-то там микроорганизмы, для того, чтобы они гарантированно исчезли", — заявила она.

Кроме того, важно регулярно мыть руки.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой Sky News, в ВОЗ сообщили, что в мире зафиксировано девять случаев подозрения на хантавирус, из которых семь подтверждены. Последний обнаружили во Франции.

А семейный врач Вита Олещенко в эфире День.LIVE сообщала, что риск заражения хантавирусом значительно ниже, чем в случае гриппа или коронавируса. Главной защитой остается профилактика и гигиена.