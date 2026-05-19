Головна Львів У Львові група громадян напала на автомобіль ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 19:12
Поліція на місці події. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львові 19 травня група громадян напала на автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В результаті був пошкоджений транспортний засіб та була загроза життю військовослужбовців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП. 

Напад на авто ТЦК у Львові

У ТЦК розповіли, що 19 травня на вулиці Богдана Хмельницького група громадян вчинила агресивні дії щодо службового автомобіля військовослужбовців. Внаслідок нападу транспортний засіб був пошкоджений та була загроза життю особового складу. Крім того, зірвано виконання заходів мобілізації.

"Львівський ОТЦК та СП засуджує будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що подібні дії є неприпустимими в умовах воєнного стану та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України. Громадян закликали зберігати спокій та діяти виключно у правовому полі. 

"Перешкоджання законній діяльності представників сектору безпеки і оборони, заклики до насильства та пошкодження майна не мають жодного виправдання", — підсумували у Львівському ОТЦК.

Скриншот допису Львівського обласного ТЦК

Як писали Новини.LIVE, 15 травня невідомий чоловік облив Андрія Садового невстановленою рідиною. Зловмисника одразу затримала поліція.

Сам мер Львова розповів, що напад стався вранці дорогою на роботу на площі Ринок. Він назвав ситуацію звичайним хуліганством.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
