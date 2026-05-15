Це хуліганство: Садовий прокоментував напад на нього

Міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував інцидент, під час якого невідомий облив його брудною рідиною в центрі міста. За словами міського голови, напад стався вранці дорогою на роботу на площі Ринок. Садовий наголосив, що не вважає це замахом і назвав ситуацію звичайним хуліганством.

Андрій Садовий заявив, що почувається добре та подякував усім, хто хвилювався через ранковий інцидент. Він розповів, що 15 травня чоловік раптово підбіг до нього та вилив на спину відро з брудною рідиною. Після цього мер переодягнувся та продовжив робочий день.

Міський голова також зазначив, що подібні напади траплялися і раніше, тому він сприймає ситуацію спокійно. Водночас він закликав не перебільшувати значення інциденту.

Раніше у поліції повідомляли, що напад стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок у Львові. Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка, який облив мера невідомою речовиною. Ним виявився 46-річний львів’янин.

На місці працювали слідчо-оперативна група та співробітники поліції Львівщини. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Наразі триває досудове розслідування та необхідні слідчі дії.

