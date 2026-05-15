Это хулиганство: Садовый прокомментировал нападение на него

Городской голова Львова Андрей Садовый.

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал инцидент, во время которого неизвестный облил его грязной жидкостью в центре города. По словам городского головы, нападение произошло утром по дороге на работу на площади Рынок. Садовый подчеркнул, что не считает это покушением и назвал ситуацию обычным хулиганством.

Андрей Садовый заявил, что чувствует себя хорошо и поблагодарил всех, кто волновался из-за утреннего инцидента. Он рассказал, что 15 мая мужчина внезапно подбежал к нему и вылил на спину ведро с грязной жидкостью. После этого мэр переоделся и продолжил рабочий день.

Городской голова также отметил, что подобные нападения случались и раньше, поэтому он воспринимает ситуацию спокойно. В то же время он призвал не преувеличивать значение инцидента.

Ранее в полиции сообщали, что нападение произошло 15 мая около 10:40 на площади Рынок во Львове. Правоохранители оперативно установили личность мужчины, который облил мэра неизвестным веществом. Им оказался 46-летний львовянин.

На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники полиции Львовщины. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Сейчас продолжается досудебное расследование и необходимые следственные действия.

