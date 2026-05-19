Во Львове группа граждан напала на автомобиль ТЦК

Во Львове группа граждан напала на автомобиль ТЦК

Дата публикации 19 мая 2026 19:12
Полиция на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция

Во Львове 19 мая группа граждан напала на автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате было повреждено транспортное средство и была угроза жизни военнослужащих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Нападение на авто ТЦК во Львове

В ТЦК рассказали, что 19 мая на улице Богдана Хмельницкого группа граждан совершила агрессивные действия в отношении служебного автомобиля военнослужащих. В результате нападения транспортное средство было повреждено и была угроза жизни личного состава. Кроме того, сорвано выполнение мероприятий мобилизации.

"Львовский ОТЦК и СП осуждает любые противоправные действия, направленные на препятствование законной деятельности военнослужащих во время проведения мероприятий мобилизации", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобные действия недопустимы в условиях военного положения и могут иметь правовые последствия в соответствии с действующим законодательством Украины. Граждан призвали сохранять спокойствие и действовать исключительно в правовом поле.

"Препятствование законной деятельности представителей сектора безопасности и обороны, призывы к насилию и повреждение имущества не имеют никакого оправдания", — подытожили во Львовском ОТЦК.

Скриншот сообщения Львовского областного ТЦК

Как писали Новини.LIVE, 15 мая неизвестный мужчина облил Андрея Садового неустановленной жидкостью. Злоумышленника сразу задержала полиция.

Сам мэр Львова рассказал, что нападение произошло утром по дороге на работу на площади Рынок. Он назвал ситуацию обычным хулиганством.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
