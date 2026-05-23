Во Львове в День Героев состоялся марш памяти украинских защитников
Во Львове в День Героев состоялся традиционный марш памяти и уважения к украинским военным. К шествию присоединились родные погибших защитников и пропавших без вести, ветераны, военнослужащие, представители власти и жители города.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.
Во Львове почтили память павших воинов
Марш ко Дню Героев начался возле памятника Степану Бандере, после чего колонна прошла по центральным улицам города.
Участники акции почтили память павших украинских воинов и выразили поддержку их семьям.
После шествия участники марша отправились на Поле почетных захоронений. Там состоялась совместная молитва и церемония возложения цветов в память о погибших защитниках Украины.
Как сообщали Новини.LIVE, во Львове попрощались с бывшим народным депутатом Украины Степаном Кубивым. Известный политик и общественный деятель умер внезапно, а чин похорон состоялся в одном из центральных храмов города.
А также мы писали, что Франковский районный суд Львова временно приостановил выплату части единовременного пособия Михаилу Сцельникову за гибель сына-военного по делу об убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.