Во Львове в День Героев состоялся марш памяти украинских защитников

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 20:11
Марш памяти во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в День Героев состоялся традиционный марш памяти и уважения к украинским военным. К шествию присоединились родные погибших защитников и пропавших без вести, ветераны, военнослужащие, представители власти и жители города.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Во Львове почтили память павших воинов

Марш ко Дню Героев начался возле памятника Степану Бандере, после чего колонна прошла по центральным улицам города.

У Львові пройшов марш до Дня Героя
Марш ко Дню Героя во Львове. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували пам'ять полеглих героїв
Военные во время марша во Львове. Фото: Новини.LIVE

Участники акции почтили память павших украинских воинов и выразили поддержку их семьям.

У Львові пройшов марш пам'яті до Дня героя
Участники марша во Львове. Фото: Новини.LIVE

После шествия участники марша отправились на Поле почетных захоронений. Там состоялась совместная молитва и церемония возложения цветов в память о погибших защитниках Украины.

У Львові пройшов марш до Дня Героя 23 травня
Чествование памяти героев во Львове. Фото: Новини.LIVE
У День Героїв у Львові пройшов марш
Поле почетных захоронений во Львове. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове попрощались с бывшим народным депутатом Украины Степаном Кубивым. Известный политик и общественный деятель умер внезапно, а чин похорон состоялся в одном из центральных храмов города.

А также мы писали, что Франковский районный суд Львова временно приостановил выплату части единовременного пособия Михаилу Сцельникову за гибель сына-военного по делу об убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
