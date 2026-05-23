У Львові в День Героїв відбувся марш пам'яті українських захисників
У Львові у День Героїв відбувся традиційний марш пам'яті та пошани до українських військових. До ходи долучилися рідні загиблих захисників і зниклих безвісти, ветерани, військовослужбовці, представники влади та мешканці міста.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.
У Львові вшанували пам'ять полеглих воїнів
Маршм до Дня Героїв розпочався біля пам'ятника Степану Бандері, після чого колона пройшла центральними вулицями міста.
Учасники акції вшанували пам'ять полеглих українських воїнів та висловили підтримку їхнім родинам.
Після ходи учасники маршу вирушили на Поле почесних поховань. Там відбулася спільна молитва та церемонія покладання квітів у пам'ять про загиблих захисників України.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові попрощалися з колишнім народним депутатом України Степаном Кубівим. Відомий політик і громадський діяч помер раптово, а чин похорону відбувся в одному з центральних храмів міста.
А також ми писали, що Франківський районний суд Львова тимчасово призупинив виплату частини одноразової допомоги Михайлу Сцельнікову за загибель сина-військового у справі про вбивство ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія.