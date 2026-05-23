Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Львів У Львові в День Героїв відбувся марш пам'яті українських захисників

У Львові в День Героїв відбувся марш пам'яті українських захисників

Дата публікації: 23 травня 2026 20:11
У Львові в День Героїв відбувся марш пам'яті українських захисників
Марш пам'яті у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у День Героїв відбувся традиційний марш пам'яті та пошани до українських військових. До ходи долучилися рідні загиблих захисників і зниклих безвісти, ветерани, військовослужбовці, представники влади та мешканці міста.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.

У Львові вшанували пам'ять полеглих воїнів

Маршм до Дня Героїв розпочався біля пам'ятника Степану Бандері, після чого колона пройшла центральними вулицями міста.

У Львові пройшов марш до Дня Героя
Марш до Дня Героя у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували пам'ять полеглих героїв
Військові під час маршу у Львові. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції вшанували пам'ять полеглих українських воїнів та висловили підтримку їхнім родинам.

У Львові пройшов марш пам'яті до Дня героя
Учасники маршу у Львові. Фото: Новини.LIVE

Після ходи учасники маршу вирушили на Поле почесних поховань. Там відбулася спільна молитва та церемонія покладання квітів у пам'ять про загиблих захисників України.

У Львові пройшов марш до Дня Героя 23 травня
Вшанування пам'яті героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE
У День Героїв у Львові пройшов марш
Поле почесних поховань у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові попрощалися з колишнім народним депутатом України Степаном Кубівим. Відомий політик і громадський діяч помер раптово, а чин похорону відбувся в одному з центральних храмів міста.

А також ми писали, що Франківський районний суд Львова тимчасово призупинив виплату частини одноразової допомоги Михайлу Сцельнікову за загибель сина-військового у справі про вбивство ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
