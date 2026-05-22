Вбивство Парубія: суд заблокував виплату Сцельнікову за загибель сина

Михайло Сцельніков.

Франківський суд у Львові ухвалив тимчасово зупинити виплату частини одноразової грошової допомоги батькові загиблого військовослужбовця Михайла Сцельнікова у межах справи про вбивство ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Йдеться про п'ять млн грн, які не виплачуватимуть до остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Суд призупинив виплату 5 млн грн Сцельнікову

Таке рішення суд ухвалив після часткового задоволення клопотання щодо забезпечення цивільного позову у резонансній справі.

Зокрема, суд заборонив Міністерству оборони України та іншим уповноваженим структурам здійснювати виплату 50% одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним "Лемберг" його батькові.

Обмеження діятиме до моменту, поки вирок у кримінальному провадженні не набере законної сили.

Водночас суд відмовив у задоволенні іншої частини вимог представника потерпілих.

Після рішення суду Сцельніков заявив, що не претендує на кошти від держави за загибель сина.

"Ці руки можуть вбити, але зазіхнути на кошти двох жінок (матері та дружини загиблого Сцельнікова-молодшого — ред.)— ніколи", — сказав обвинувачений.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 травня пройшло засідання у справі Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія. Під час судового слухання обвинувачений заявив, що з матеріалів кримінальної справи нібито зникли речові докази. Також під час засідання сторона обвинувачення клопотала про заблокування грошової виплати Сцельнікову у зв'язку із загибеллю сина.

Також раніше стало відомо, у Львові з'явиться площа імені Андрія Парубія. На ній буде розташована будівля обласної адміністрації та обласної ради.