Убийство Парубия: суд заблокировал выплату Сцельникову за гибель сына

Михаил Сцельников.

Франковский суд во Львове постановил временно приостановить выплату части единовременной денежной помощи отцу погибшего военнослужащего Михаила Сцельникова в рамках дела об убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Речь идет о пяти млн грн, которые не будут выплачивать до окончательного решения в уголовном производстве.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Суд приостановил выплату 5 млн грн Сцельникову

Такое решение суд принял после частичного удовлетворения ходатайства по обеспечению гражданского иска по резонансному делу.

В частности, суд запретил Министерству обороны Украины и другим уполномоченным структурам осуществлять выплату 50% единовременного денежного пособия в связи с гибелью военнослужащего Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг" его отцу.

Ограничение будет действовать до момента, пока приговор в уголовном производстве не вступит в законную силу.

В то же время суд отказал в удовлетворении другой части требований представителя потерпевших.

После решения суда Сцельников заявил, что не претендует на средства от государства за гибель сына.

"Эти руки могут убить, но посягнуть на средства двух женщин (матери и жены погибшего Сцельникова-младшего - ред.) — никогда", — сказал обвиняемый.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 мая прошло заседание по делу Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве Андрея Парубия. Во время судебного слушания обвиняемый заявил, что из материалов уголовного дела якобы исчезли вещественные доказательства. Также во время заседания сторона обвинения ходатайствовала о заблокировании денежной выплаты Сцельникову в связи с гибелью сына.

Также ранее стало известно, во Львове появится площадь имени Андрея Парубия. На ней будет расположено здание областной администрации и областного совета.