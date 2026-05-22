Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Убийство Парубия: суд рассматривает новые детали по делу

Убийство Парубия: суд рассматривает новые детали по делу

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 12:49
Убийство Парубия: суд рассматривает новые детали по делу
заседание суда об убийстве Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 22 мая, во Франковском районном суде Львова стартовало заседание по делу Михаила Сцельникова, которого обвиняют в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Во время слушания обвиняемый заявил о якобы похищении вещественных доказательств в рамках уголовного производства.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Продолжается новое заседание по делу об убийстве Парубия

На заседание доставили самого Сцельникова. Также в суде присутствовали адвокат Юлия Струтинская, прокурор Тарас Ковальчук, родные погибшего Андрея Парубия и адвокат потерпевших Юрий Зоший.

В начале слушания Сцельников обратился в суд с заявлением о якобы исчезновении вещественных доказательств по делу. По его словам, во время ареста имущества у него исчезли 200 долларов.

"Из уголовного дела воруют вещественные доказательства. 31 марта я написал заявление в ГБР и на имя генерального прокурора. Реакции — ноль. Никто не допрашивает, ну ничего. Никакой реакции. Ну это же просто смешно", — заявил обвиняемый в зале суда.

Читайте также:

Судья в ответ отметил, что этот вопрос расследуют правоохранительные органы в рамках отдельного производства, а суд не имеет влияния на этот процесс.

Суд розглядає справу про вбивство Парубія
Михаил Сцельников в зале суда. Фото: Новини.LIVE

После этого Зоший сообщил, что у сына обвиняемого — погибшего военного Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг" — остались средства на банковском счете, на которые, по его словам, может претендовать обвиняемый.

В связи с этим адвокат попросил суд наложить арест на эти средства.

В то же время Струтинская заявила, что он является лишь потенциальным претендентом на деньги, зато 50% выплат уже заблокированы, хотя право на наследство подали только мама и жена погибшего.

Кроме того, Струтинская отметила, что средства из единовременной денежной помощи нельзя взыскать через суд. По словам адвоката, сторона обвинения манипулирует погибшим и его деньгами.

Как сообщали Новини.LIVE, во время предварительного слушания Сцельникову уже зачитали обвинительный акт. Частично он признал свою вину. В частности, обвиняемый согласился с обвинениями в убийстве Парубия, публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации, а также в незаконном ношении, хранении и приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

А также как стало известно, во Львове появится площадь имени Андрея Парубия. Там будет расположено здание областной администрации и областного совета.

суд Львов Андрей Парубий
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации