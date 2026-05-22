Убийство Парубия: суд рассматривает новые детали по делу

заседание суда об убийстве Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 22 мая, во Франковском районном суде Львова стартовало заседание по делу Михаила Сцельникова, которого обвиняют в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Во время слушания обвиняемый заявил о якобы похищении вещественных доказательств в рамках уголовного производства.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Продолжается новое заседание по делу об убийстве Парубия

На заседание доставили самого Сцельникова. Также в суде присутствовали адвокат Юлия Струтинская, прокурор Тарас Ковальчук, родные погибшего Андрея Парубия и адвокат потерпевших Юрий Зоший.

В начале слушания Сцельников обратился в суд с заявлением о якобы исчезновении вещественных доказательств по делу. По его словам, во время ареста имущества у него исчезли 200 долларов.

"Из уголовного дела воруют вещественные доказательства. 31 марта я написал заявление в ГБР и на имя генерального прокурора. Реакции — ноль. Никто не допрашивает, ну ничего. Никакой реакции. Ну это же просто смешно", — заявил обвиняемый в зале суда.

Читайте также:

Судья в ответ отметил, что этот вопрос расследуют правоохранительные органы в рамках отдельного производства, а суд не имеет влияния на этот процесс.

Михаил Сцельников в зале суда. Фото: Новини.LIVE

После этого Зоший сообщил, что у сына обвиняемого — погибшего военного Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг" — остались средства на банковском счете, на которые, по его словам, может претендовать обвиняемый.

В связи с этим адвокат попросил суд наложить арест на эти средства.

В то же время Струтинская заявила, что он является лишь потенциальным претендентом на деньги, зато 50% выплат уже заблокированы, хотя право на наследство подали только мама и жена погибшего.

Кроме того, Струтинская отметила, что средства из единовременной денежной помощи нельзя взыскать через суд. По словам адвоката, сторона обвинения манипулирует погибшим и его деньгами.

Как сообщали Новини.LIVE, во время предварительного слушания Сцельникову уже зачитали обвинительный акт. Частично он признал свою вину. В частности, обвиняемый согласился с обвинениями в убийстве Парубия, публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации, а также в незаконном ношении, хранении и приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

А также как стало известно, во Львове появится площадь имени Андрея Парубия. Там будет расположено здание областной администрации и областного совета.