Вбивство Парубія: суд розглядає нові деталі у справі

засідання суду про вбивство Андрія Парубія.

У п'ятницю, 22 травня, у Франківському районному суді Львова стартувало засідання у справі Михайла Сцельнікова, якого обвинувачують у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Під час слухання обвинувачений заявив про нібито викрадення речових доказів у межах кримінального провадження.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.

На засідання доставили самого Сцельнікова. Також у суді були присутні його адвокатка Юлія Струтинська, прокурор Тарас Ковальчук, рідні загиблого Андрія Парубія та адвокат потерпілих Юрій Зошій.

На початку слухання Сцельніков звернувся до суду із заявою про нібито зникнення речових доказів у справі. За його словами, під час арешту майна у нього зникли 200 доларів.

"З карної справи крадуть речові докази. 31 березня я написав заяву в ДБР та на ім'я генерального прокурора. Реакції — нуль. Ніхто не допитує, ну нічого. Жодної реакції. Ну це ж просто смішно", — заявив обвинувачений у залі суду.

Суддя у відповідь наголосив, що це питання розслідують правоохоронні органи в межах окремого провадження, а суд не має впливу на цей процес.

Михайло Сцельніков у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Після цього Зошій повідомив, що у сина обвинуваченого — загиблого військового Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним "Лемберг" — залишилися кошти на банківському рахунку, на які, за його словами, може претендувати обвинувачений.

У зв'язку з цим адвокат попросив суд накласти арешт на ці кошти.

Водночас адвокатка Сцельнікова заявила, що він є лише потенційним претендентом на гроші, натомість 50% виплат вже є заблоковані, хоча право на спадщину подали лише мама та дружина загиблого.

Крім того, Струтинська наголосила, що кошти з одноразової грошової допомоги не можна стягнути через суд. За словами адвокатки, сторона обвинувачення маніпулює загиблим та його грошима.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час попереднього слухання Сцельнікову вже зачитали обвинувальний акт. Частково він визнав свою провину. Зокрема, обвинувачений погодився з обвинуваченнями у вбивстві Парубія, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу із використанням засобів масової інформації, а також у незаконному носінні, зберіганні та придбанні вогнепальної зброї та боєприпасів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Як стало відомо, у Львові з'явиться площа імені Андрія Парубія. Там буде розташована будівля обласної адміністрації та обласної ради.