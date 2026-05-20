У Львові попрощалися з нардепом Степаном Кубівим: фоторепортаж

Сьогодні, 20 травня, у Львові відбулося прощання з народним депутатом України кількох скликань Степаном Кубівим. Життя відомого політика та громадського діяча обірвалося раптово. Чин похорону відбувся в одному із центральних храмів міста.

Попрощатися з покійним прийшли сотні людей: родичі, друзі, колеги по парламенту, однопартійці та небайдужі мешканці Львова.

Колишній президент Петро Порошенко разом з дружиною. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Олександр Турчинов прийшов попрощатися з нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Серед присутніх на церемонії прощання був п'ятий Президент України Петро Порошенко, який стояв серед інших молільників у храмі. Також прибули інші народні депутати та представники місцевої влади.

Юрій Луценко прощається з Степаном Кубівим. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Степан Кубів був однією з помітних постатей сучасної української політики. Під час Революції Гідності він виконував обов'язки одного з комендантів Євромайдану та координував роботу Будинку профспілок у Києві.

Руслан Стефанчук біля труни. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Після повалення режиму Віктора Януковича у 2014 році Кубів очолив Національний банк України, взявши на себе керівництво фінансовою системою держави в умовах економічної та політичної кризи. Надалі, з 2016 до 2019 року, він обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Володимира Гройсмана.

Поховають Степана Кубіва на Личаківському кладовищі у Львові.

Як повідомляли Новини.LIVE, у понеділок, 18 травня, не стало Степана Кубіва. У Верховній Раді підтвердили смерть політика.

