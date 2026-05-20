Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові попрощалися з нардепом Степаном Кубівим: фоторепортаж

У Львові попрощалися з нардепом Степаном Кубівим: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 13:35
У Львові попрощалися з нардепом Степаном Кубівим: фоторепортаж
Церемонія прощання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сьогодні, 20 травня, у Львові відбулося прощання з народним депутатом України кількох скликань Степаном Кубівим. Життя відомого політика та громадського діяча обірвалося раптово. Чин похорону відбувся в одному із центральних храмів міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

У Львові попрощалися зі Степаном Кубівим

Попрощатися з покійним прийшли сотні людей: родичі, друзі, колеги по парламенту, однопартійці та небайдужі мешканці Львова. 

Похорон у Львові
Похорон Степана Кубіва. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові поховали Степана Кубіва
Колишній президент Петро Порошенко разом з дружиною. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Похорони Кубіва
Олександр Турчинов прийшов попрощатися з нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Серед присутніх на церемонії прощання був п'ятий Президент України Петро Порошенко, який стояв серед інших молільників у храмі. Також прибули інші народні депутати та представники місцевої влади.

Поховання Степана Кубіва
Юрій Луценко прощається з Степаном Кубівим. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
null
Квіти та вінки, які принесли на похорон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Похорони Степана Кубіва
Люди принесли квіти на похорон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Степан Кубів був однією з помітних постатей сучасної української політики. Під час Революції Гідності він виконував обов'язки одного з комендантів Євромайдану та координував роботу Будинку профспілок у Києві.

Читайте також:
Стефанчук на похоронах
Руслан Стефанчук біля труни. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Після повалення режиму Віктора Януковича у 2014 році Кубів очолив Національний банк України, взявши на себе керівництво фінансовою системою держави в умовах економічної та політичної кризи. Надалі, з 2016 до 2019 року, він обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Володимира Гройсмана.

Поховають Степана Кубіва на Личаківському кладовищі у Львові.

Як повідомляли Новини.LIVE, у понеділок, 18 травня, не стало Степана Кубіва. У Верховній Раді підтвердили смерть політика. 

Також 11 травня стало відомо про смерть видатного заслуженого тренера України Михайла Мацих. Він тренував й братів Кличків.

Львів нардепи похорон
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації