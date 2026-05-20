Во Львове попрощались с нардепом Степаном Кубивым: фоторепортаж

Сегодня, 20 мая, во Львове состоялось прощание с народным депутатом Украины нескольких созывов Степаном Кубивым. Жизнь известного политика и общественного деятеля оборвалась внезапно. Чин похорон состоялся в одном из центральных храмов города.

Проститься с покойным пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги по парламенту, однопартийцы и неравнодушные жители Львова.

Среди присутствующих на церемонии прощания был пятый Президент Украины Петр Порошенко, который стоял среди других молящихся в храме. Также прибыли другие народные депутаты и представители местной власти.

Степан Кубив был одной из заметных фигур современной украинской политики. Во время Революции Достоинства он исполнял обязанности одного из комендантов Евромайдана и координировал работу Дома профсоюзов в Киеве.

После свержения режима Виктора Януковича в 2014 году Кубив возглавил Национальный банк Украины, взяв на себя руководство финансовой системой государства в условиях экономического и политического кризиса. В дальнейшем, с 2016 до 2019 года, он занимал должность первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли в правительстве Владимира Гройсмана.

Похоронят Степана Кубива на Лычаковском кладбище во Львове.

Как сообщали Новини.LIVE, в понедельник, 18 мая, не стало Степана Кубива. В Верховной Раде подтвердили смерть политика.

