Главная Львов Во Львове попрощались с нардепом Степаном Кубивым: фоторепортаж

Дата публикации 20 мая 2026 13:35
Церемония прощания. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сегодня, 20 мая, во Львове состоялось прощание с народным депутатом Украины нескольких созывов Степаном Кубивым. Жизнь известного политика и общественного деятеля оборвалась внезапно. Чин похорон состоялся в одном из центральных храмов города.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Проститься с покойным пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги по парламенту, однопартийцы и неравнодушные жители Львова.

Похороны Степана Кубива. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Бывший президент Петр Порошенко вместе с женой. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Александр Турчинов пришел попрощаться с нардепом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Среди присутствующих на церемонии прощания был пятый Президент Украины Петр Порошенко, который стоял среди других молящихся в храме. Также прибыли другие народные депутаты и представители местной власти.

Юрий Луценко прощается со Степаном Кубивым. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Цветы и венки, которые принесли на похороны. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Люди принесли цветы на похороны. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Степан Кубив был одной из заметных фигур современной украинской политики. Во время Революции Достоинства он исполнял обязанности одного из комендантов Евромайдана и координировал работу Дома профсоюзов в Киеве.

Руслан Стефанчук у гроба. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

После свержения режима Виктора Януковича в 2014 году Кубив возглавил Национальный банк Украины, взяв на себя руководство финансовой системой государства в условиях экономического и политического кризиса. В дальнейшем, с 2016 до 2019 года, он занимал должность первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли в правительстве Владимира Гройсмана.

Похоронят Степана Кубива на Лычаковском кладбище во Львове.

Как сообщали Новини.LIVE, в понедельник, 18 мая, не стало Степана Кубива. В Верховной Раде подтвердили смерть политика.

Также 11 мая стало известно о смерти выдающегося заслуженного тренера Украины Михаила Мацих. Он тренировал и братьев Кличко.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
