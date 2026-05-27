Цены на коммуналку и проезд: изменения во Львове с 1 июня
С 1 июня 2026 года во Львове для жителей не планируют менять тарифы на газ, электроэнергию и большинство коммунальных услуг. В то же время в городе продолжат действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте, которые ввели в мае. Также львовянам следует учитывать усиление контроля за оплатой проезда и увеличенные штрафы для безбилетных пассажиров.
Стоимость проезда во Львове с 1 июня
С 1 июня во Львове не предусмотрено нового повышения стоимости проезда. Однако в городе продолжат действовать тарифы, которые официально вступили в силу с 16 мая 2026 года после решения исполнительного комитета Львовского городского совета.
Сейчас в общественном транспорте Львова действуют такие цены:
- 11,5 грн — для студентов с ЛеоКарт;
- 23 грн — при оплате транспортной картой ЛеоКарт или через приложение;
- 26 грн — при оплате банковской картой или телефоном с NFC;
- 30 грн — при оплате наличными у водителя.
Также в городе действуют обновленные цены на транспортные абонементы:
- студенческий абонемент — 575 грн;
- общий абонемент — 1150 грн.
Штраф за безбилетный проезд во Львове сейчас составляет 520 грн.
В горсовете объясняли повышение тарифов ростом стоимости топлива, запчастей и расходов перевозчиков.
Тарифы на электроэнергию во Львове с 1 июня
Для бытовых потребителей во Львове тариф на электроэнергию с 1 июня 2026 года не изменится.
В дальнейшем будет действовать действующая цена: 4,32 грн за 1 кВт-ч.
Для владельцев двухзонных счетчиков также сохраняется ночной тариф: 2,16 грн за 1 кВт-ч в период с 23:00 до 07:00.
По состоянию на конец мая новых правительственных решений по пересмотру тарифа для населения не обнародовали.
Цены на газ во Львове с 1 июня
Стоимость газа для большинства бытовых потребителей в июне также останется без изменений.
Клиенты "Нафтогаза" и в дальнейшем будут платить: 7,96 грн за кубометр газа. Именно этот тариф сейчас действует для большинства украинских домохозяйств в рамках годового фиксированного предложения.
Цены на воду и водоотвод во Львове в июне
По состоянию на конец мая официальных сообщений об изменении тарифов на воду и водоотвод во Львове не было.
Поэтому в июне для жителей города продолжат действовать действующие тарифы на услуги водоснабжения и канализации без дополнительного повышения.
Итак, в июне во Львове и в дальнейшем будут усиливать контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. В городе продолжит действовать система электронного билета ЛеоКарт, а контролеры будут проверять наличие валидированных поездок у пассажиров.
Городские власти пока не анонсировали новых изменений тарифов или дополнительного подорожания общественного транспорта с 1 июня 2026 года.
