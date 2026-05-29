Как директор завысил стоимость строительства моста через Днестр на более 215 тысяч гривен?

Директора частного предприятия будут судить за присвоение более 215 тысяч гривен во время строительства моста через Днестр во Львовской области. За содеянное фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Как директор фирмы присвоил более 215 тысяч гривен

В 2023 году один из городских советов Львовского района заключил договор с частным предприятием на строительство моста через реку Днестр на автомобильной дороге сообщением Монастырец — Поляна.

Как установили правоохранители, директор предприятия-подрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения об использовании во время строительства гусеничных тракторов и подъемных кранов. На самом деле эта техника на объекте не использовалась.

Речь идет об итоговых ведомостях ресурсов, которые являются частью актов приемки выполненных строительных работ и справок об их стоимости.

В результате стоимость работ была завышена более чем на 215 тысяч гривен. По версии следствия, эти средства подрядчик присвоил, нанеся ущерб городскому совету.

Фигуранта разоблачили полицейские отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 совместно с Пустомытовской окружной прокуратурой. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.4 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины завершено. Обвинительный акт уже направили в суд.

