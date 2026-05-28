Главная Львов Во Львове во время восстановления музея Шухевича нашли вероятное убежище

Во Львове во время восстановления музея Шухевича нашли вероятное убежище

Дата публикации 28 мая 2026 18:52
Работы по восстановлению музея Шухевича. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во время восстановления музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича археологи обнаружили вероятное убежище. Находку сделали во время работ по усилению фундамента здания в Белогорще.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Марта Байдака.

В музее Шухевича нашли вероятный тайник

По предварительным данным, помещение имеет размеры 4 на 2,3 метра и достигает почти двух метров в глубину. Оно обложено камнем, а его возможное назначение сейчас исследуют историки и археологи.

У музеї Шухевича у Львові знайдено криївку
Найденный тайник. Фото: Новини.LIVE

Управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко отметил, что найденное помещение могло использоваться Шухевичем.

У Львові триває відбудова музею Романа Шухевича
Процесс восстановления музея. Фото: Новини.LIVE

После завершения восстановления музея найденное помещение планируют интегрировать в будущую экспозицию. Это позволит посетителям увидеть часть исторического объекта, связанного с деятельностью главнокомандующего УПА.

"По свидетельствам археологов, мы обнаружили здесь тайник, который мог использовать Роман Шухевич в целях безопасности. Мы знаем о том, что он был между первым и вторым этажом. Мы будем ее восстанавливать, но теперь в нашем проекте будет еще один тайник, который будет отдельным объектом экспозиции", — сообщил Бойко.

Восстановление музея продолжается с марта этого года. До конца июня строители планируют завершить возведение стен и накрыть здание крышей.

У Львові знайшли криївку Романа Шухевича
Восстановление музея Романа Шухевича во Львове. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове 23 мая состоялась мирная акция протеста против привлечения мигрантов в Украину. Участники митинга призвали власти пересмотреть трудовую политику, создавать рабочие места для украинцев и способствовать возвращению граждан из-за рубежа.

Также во Львове прошел традиционный марш памяти и уважения к украинским военным по случаю Дня Героев. К шествию присоединились родные погибших защитников и пропавших без вести, ветераны, военнослужащие, представители власти и жители города.

Львов Роман Шухевич строительство
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
