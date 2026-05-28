Во Львове во время восстановления музея Шухевича нашли вероятное убежище

Во Львове во время восстановления музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича археологи обнаружили вероятное убежище. Находку сделали во время работ по усилению фундамента здания в Белогорще.

В музее Шухевича нашли вероятный тайник

По предварительным данным, помещение имеет размеры 4 на 2,3 метра и достигает почти двух метров в глубину. Оно обложено камнем, а его возможное назначение сейчас исследуют историки и археологи.

Управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко отметил, что найденное помещение могло использоваться Шухевичем.

После завершения восстановления музея найденное помещение планируют интегрировать в будущую экспозицию. Это позволит посетителям увидеть часть исторического объекта, связанного с деятельностью главнокомандующего УПА.

"По свидетельствам археологов, мы обнаружили здесь тайник, который мог использовать Роман Шухевич в целях безопасности. Мы знаем о том, что он был между первым и вторым этажом. Мы будем ее восстанавливать, но теперь в нашем проекте будет еще один тайник, который будет отдельным объектом экспозиции", — сообщил Бойко.

Восстановление музея продолжается с марта этого года. До конца июня строители планируют завершить возведение стен и накрыть здание крышей.

