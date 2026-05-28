У Львові під час відбудови музею Шухевича знайшли ймовірну криївку

Роботи з відбудови музею Шухевича.

У Львові під час відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича археологи виявили ймовірну криївку. Знахідку зробили під час робіт із посилення фундаменту будівлі у Білогорщі.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.



За попередніми даними, приміщення має розміри 4 на 2,3 метри та сягає майже двох метрів у глибину. Воно обкладене каменем, а його можливе призначення зараз досліджують історики та археологи.

Керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко зазначив, що знайдене приміщення могло використовуватися Шухевичем.

Після завершення відбудови музею знайдене приміщення планують інтегрувати до майбутньої експозиції. Це дозволить відвідувачам побачити частину історичного об'єкта, пов'язаного з діяльністю головнокомандувача УПА.

"За свідченнями археологів, ми виявили тут криївку, яку міг використовувати Роман Шухевич у безпекових цілях. Ми знаємо про те, що вона була між першим та другим поверхом. Ми будемо її відновлювати, але тепер у нашому проєкті буде ще одна криївка, яка буде окремим об'єктом експозиції", — повідомив Бойко.

Відновлення музею триває з березня цього року. До кінця червня будівельники планують завершити зведення стін та накрити будівлю дахом.

