Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові під час відбудови музею Шухевича знайшли ймовірну криївку

У Львові під час відбудови музею Шухевича знайшли ймовірну криївку

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 18:52
У Львові під час відбудови музею Шухевича знайшли ймовірну криївку
Роботи з відбудови музею Шухевича. Фото: Новини.LIVE

У Львові під час відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича археологи виявили ймовірну криївку. Знахідку зробили під час робіт із посилення фундаменту будівлі у Білогорщі.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У музеї Шухевича знайшли ймовірну криївку

За попередніми даними, приміщення має розміри 4 на 2,3 метри та сягає майже двох метрів у глибину. Воно обкладене каменем, а його можливе призначення зараз досліджують історики та археологи.

У музеї Шухевича у Львові знайдено криївку
Знайдена криївка. Фото: Новини.LIVE

Керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко зазначив, що знайдене приміщення могло використовуватися Шухевичем.

У Львові триває відбудова музею Романа Шухевича
Процес відбудови музею. Фото: Новини.LIVE

Після завершення відбудови музею знайдене приміщення планують інтегрувати до майбутньої експозиції. Це дозволить відвідувачам побачити частину історичного об'єкта, пов'язаного з діяльністю головнокомандувача УПА.

Читайте також:

"За свідченнями археологів, ми виявили тут криївку, яку міг використовувати Роман Шухевич у безпекових цілях. Ми знаємо про те, що вона була між першим та другим поверхом. Ми будемо її відновлювати, але тепер у нашому проєкті буде ще одна криївка, яка буде окремим об'єктом експозиції", — повідомив Бойко.

Відновлення музею триває з березня цього року. До кінця червня будівельники планують завершити зведення стін та накрити будівлю дахом.

У Львові знайшли криївку Романа Шухевича
Відновлення музею Романа Шухевича у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові 23 травня відбулася мирна акція протесту проти залучення мігрантів до України. Учасники мітингу закликали владу переглянути трудову політику, створювати робочі місця для українців та сприяти поверненню громадян із-за кордону.

Також у Львові пройшов традиційний марш пам'яті та пошани до українських військових з нагоди Дня Героїв. До ходи долучилися рідні загиблих захисників і зниклих безвісти, ветерани, військовослужбовці, представники влади та мешканці міста.

Львів Роман Шухевич будівництво
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації