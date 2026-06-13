Грози та штормовий вітер накриють Львівщину: прогноз на 14 червня

Жінка з парасолькою під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода на Львівщині 14 червня різко погіршиться через прихід штормового фронту з сильними дощами та грозами. Синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями, але розслаблятися не варто через потужні пориви вітру до 20 метрів за секунду. В регіоні та самому обласному центрі вже офіційно оголосили перший рівень небезпечності, тому мешканця міста варто триматися подалі від старих дерев та рекламних щитів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження про сильні пориви вітру

Негода вируватиме по всій області протягом доби, хоча вдень опади стануть більш локальними.

"14 червня місцями грози, пориви південно-західного вітру 15–20 м/с", — повідомили синоптики у своєму попередженні.

Попередження про грози та дощі на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

У самому Львові грози очікуються саме вночі та вранці, а південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 метрів за секунду з періодичними небезпечними штормовими шквалами.

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Спека і пожежна небезпека

Ніч у регіоні буде доволі прохолодною, стовпчики термометрів покажуть приблизно +8...+13 °C, а у місті буде +11...+13 °C. Вдень повітря прогріється трохи краще, очікується в межах +17...+22 °C по області та до +17...+19 °C безпосередньо у Львові.

Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через сильні дощі ризик займання лісів у більшості районів буде мінімальним, окрім міста Рава-Руська, де утримається надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у Львові 13 червня біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулася масштабна акція "Не мовчи — полон вбиває" на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. Рідні бійців розгорнули державні прапори та закликали світ допомогти повернути героїв додому.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий анонсував жорсткі правила для прокатних електросамокатів із верифікацією віку та обов'язковими шоломами. Правила запрацюють з 1 липня через травмування понад 100 дітей та загибель трьох підлітків.