Грозы и штормовой ветер обрушатся на Львовскую область: прогноз на 14 июня

Женщина с зонтом под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львовской области 14 июня резко ухудшится из-за прихода штормового фронта с сильными дождями и грозами. Синоптики прогнозируют облачный день с прояснениями, но расслабляться не стоит из-за мощных порывов ветра до 20 метров в секунду. В регионе и самом областном центре уже официально объявили первый уровень опасности, поэтому жителям города следует держаться подальше от старых деревьев и рекламных щитов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Предупреждение о сильных порывах ветра

Непогода будет бушевать по всей области в течение суток, хотя днем осадки станут более локальными.

"14 июня местами грозы, порывы юго-западного ветра 15–20 м/с", — сообщили синоптики в своем предупреждении.

Предупреждение о грозах и дождях на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр гидрометеорологии

В самом Львове грозы ожидаются именно ночью и утром, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду с периодическими опасными штормовыми шквалами.

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Жара и пожарная опасность

Ночь в регионе будет довольно прохладной, столбики термометров покажут примерно +8...+13 °C, а в городе будет +11...+13 °C. Днем воздух прогреется немного лучше, ожидается в пределах +17...+22 °C по области и до +17...+19 °C непосредственно во Львове.

Предупреждение о пожарной опасности на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр гидрометеорологии

Из-за сильных дождей риск возгорания лесов в большинстве районов будет минимальным, кроме города Рава-Русская, где сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, во Львове 13 июня у памятника Тарасу Шевченко прошла масштабная акция "Не молчи — плен убивает" в поддержку военнопленных и пропавших без вести защитников. Родные бойцов развернули государственные флаги и призвали мир помочь вернуть героев домой.

Также мы писали, что городской голова Львова Андрей Садовый анонсировал жесткие правила для электросамокатов с верификацией возраста и обязательными шлемами. Правила заработают с 1 июля из-за травмирования более 100 детей и гибели трех подростков.