Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Грозы и шквальный ветер обрушатся на Львовскую область: прогноз на 14 июня

Грозы и шквальный ветер обрушатся на Львовскую область: прогноз на 14 июня

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 20:30
Грозы и штормовой ветер обрушатся на Львовскую область: прогноз на 14 июня
Женщина с зонтом под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львовской области 14 июня резко ухудшится из-за прихода штормового фронта с сильными дождями и грозами. Синоптики прогнозируют облачный день с прояснениями, но расслабляться не стоит из-за мощных порывов ветра до 20 метров в секунду. В регионе и самом областном центре уже официально объявили первый уровень опасности, поэтому жителям города следует держаться подальше от старых деревьев и рекламных щитов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Предупреждение о сильных порывах ветра

Непогода будет бушевать по всей области в течение суток, хотя днем осадки станут более локальными.

"14 июня местами грозы, порывы юго-западного ветра 15–20 м/с", — сообщили синоптики в своем предупреждении.

Грозы и шквальный ветер обрушатся на Львовскую область: прогноз на 14 июня - фото 1
Предупреждение о грозах и дождях на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр гидрометеорологии

В самом Львове грозы ожидаются именно ночью и утром, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду с периодическими опасными штормовыми шквалами.

Читайте также:

Жара и пожарная опасность

Ночь в регионе будет довольно прохладной, столбики термометров покажут примерно +8...+13 °C, а в городе будет +11...+13 °C. Днем воздух прогреется немного лучше, ожидается в пределах +17...+22 °C по области и до +17...+19 °C непосредственно во Львове.

Грозы и шквальный ветер обрушатся на Львовскую область: прогноз на 14 июня - фото 2
Предупреждение о пожарной опасности на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр гидрометеорологии

Из-за сильных дождей риск возгорания лесов в большинстве районов будет минимальным, кроме города Рава-Русская, где сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, во Львове 13 июня у памятника Тарасу Шевченко прошла масштабная акция "Не молчи — плен убивает" в поддержку военнопленных и пропавших без вести защитников. Родные бойцов развернули государственные флаги и призвали мир помочь вернуть героев домой.

Также мы писали, что городской голова Львова Андрей Садовый анонсировал жесткие правила для электросамокатов с верификацией возраста и обязательными шлемами. Правила заработают с 1 июля из-за травмирования более 100 детей и гибели трех подростков.

прогноз погоды Погода во Львове дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации