Смертельна ДТП на Львівщині — чоловік уникнув тюремного ув'язнення

Молоток судді. Ілюстративне фото: freepik

У Львівській області поблизу села Ременів водій спричинив смертельну ДТП. Проте суд звільнив чоловіка від відбування покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що аварія сталася 1 листопада 2024 року поблизу села Ременів на трасі Львів-Радехів-Луцьк. Водій Audi A4, здійснюючи обгін, зіткнувся з автомобілями Seat Leon і Chevrolet Lacetti. Внаслідок удару водій Seat загинув на місці, а водії інших транспортних засобів зазнали травм.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину, зазначив, що намагався допомогти постраждалим та компенсував завдані збитки. Він також просив не позбавляти його права керування транспортним засобом, аргументуючи це станом здоров’я та планами на роботу за кордоном.

Рішення суду

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху і призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на один рік. Проте суд звільнив його від відбування покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Згідно з вироком, чоловік має періодично з’являтися для реєстрації в органі пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області суд вирішив арештувати коней через ДТП.

А в Волинській області чоловік наїхав на військовослужбовця територіального центру комплектування і отримав вирок суд.