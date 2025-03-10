Смертельное ДТП на Львовщине — мужчина избежал тюремного заключения

Молоток судьи. Иллюстративное фото: freepik

Во Львовской области вблизи села Ременив водитель спровоцировал смертельное ДТП. Однако суд освободил мужчину от отбывания наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что авария произошла 1 ноября 2024 года вблизи села Ременов на трассе Львов-Радехов-Луцк. Водитель Audi A4, совершая обгон, столкнулся с автомобилями Seat Leon и Chevrolet Lacetti. В результате удара водитель Seat погиб на месте, а водители других транспортных средств получили травмы.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, отметил, что пытался помочь пострадавшим и компенсировал нанесенный ущерб. Он также просил не лишать его права управления транспортным средством, аргументируя это состоянием здоровья и планами на работу за рубежом.

Решение суда

Каменка-Бугский районный суд Львовской области признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на один год. Однако суд освободил его от отбывания наказания, установив два года испытательного срока.

Согласно приговору, мужчина должен периодически появляться для регистрации в органе пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

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