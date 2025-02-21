Вигнав школяра з автобуса — водію зі Львова оголосили догану

Автобус у Львові. Фото: lviv.media

Водій маршрутки у Львівській області відмовився везти школяра в холод, який показав картку "ЛеоКарт" та мав із собою посвідчення особи з інвалідністю. Йому оголосили догану.

Про це повідомили у Департаменті дорожнього господарства Львівської ОДА.

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У Департаменті розповіли, що днями до них надійшло звернення щодо відмови у пільговому проїзді школяра в холодну пору доби. Через це провели нараду, де був присутній керівник автотранспортного підприємства, яке обслуговує автобусний маршрут.

З'ясувалося, що при вході в автобус дитина показала картку "ЛеоКарт" та мала із собою посвідчення особи з інвалідністю. Однак, водій, не роз'яснивши права дитині, не вияснивши яким способом оплати проїзду дитина хоче скористатися (повна оплата чи пільговий проїзд), відмовив їй в перевезенні, після чого дитина була змушена вийти з автобуса.

"Реагуючи на інцидент, керівництво автотранспортного підприємства вирішило оголосити водію догану та позбавити преміальної виплати за лютий. Попри юридичні аспекти, водії автотранспортних підприємств мають звертати увагу на вік пасажира та температурні умови. Неприпустимо, коли водій без пояснень висаджує пасажира", — наголосив директор департаменту дорожнього господарства ЛОДА Орест Шуліковський.

У відомстві також додали, що школяр, маючи посвідчення особи з інвалідністю, міг скористатися знижкою у розмірі 50% в приміському транспорті.

Скриншот допису Департаменту

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині водій відмовив військовому у проїзді по УБД. Розгорівся скандал.

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