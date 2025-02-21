Выгнал школьника из автобуса — водителю из Львова объявили выговор

Автобус во Львове. Фото: lviv.media

Водитель маршрутки во Львовской области отказался везти школьника в холод, который показал карточку "ЛеоКарт" и имел с собой удостоверение лица с инвалидностью. Ему объявили выговор.

Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства Львовской ОГА.

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В Департаменте рассказали, что на днях к ним поступило обращение об отказе в льготном проезде школьника в холодное время суток. Из-за этого провели совещание, где присутствовал руководитель автотранспортного предприятия, которое обслуживает автобусный маршрут.

Выяснилось, что при входе в автобус ребенок показал карточку "ЛеоКарт" и имел с собой удостоверение личности с инвалидностью. Однако, водитель, не разъяснив права ребенку, не выяснив каким способом оплаты проезда ребенок хочет воспользоваться (полная оплата или льготный проезд), отказал ей в перевозке, после чего ребенок был вынужден выйти из автобуса.

"Реагируя на инцидент, руководство автотранспортного предприятия решило объявить водителю выговор и лишить премиальной выплаты за февраль. Несмотря на юридические аспекты, водители автотранспортных предприятий должны обращать внимание на возраст пассажира и температурные условия. Недопустимо, когда водитель без объяснений высаживает пассажира", — отметил директор департамента дорожного хозяйства ЛОГА Орест Шуликовский.

В ведомстве также добавили, что школьник, имея удостоверение лица с инвалидностью, мог воспользоваться скидкой в размере 50% в пригородном транспорте.

Скриншот сообщения Департамента

Напомним, недавно на Тернопольщине водитель отказал военному в проезде по УБД. Разгорелся скандал.

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