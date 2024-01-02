На Львівщині водія, який на смерть збив велосипедиста, звільнили від покарання — яка причина

Велосипед лежить на дорозі. Ілюстративне фото: Патрульна поліція Сумської області

Самбірський міськрайонний суд визнав водія винним у смертельній ДТП, що сталася 26 листопада 2019 року. Водночас його звільнили від основного покарання й призначили дворічний іспитовий термін.

Про це пише Zaxid.net.

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Відомо, що водій збив велосипедиста у селі Ясениця-Замкова Самбірського району й виїхав за межі дороги.

Потерпілий від отриманих травм через кілька годин помер у лікарні.

Так, на момент скоєння ДТП чоловік не мав права керувати автомобілем — раніше його визнали винним у кермуванні в стані алкогольного сп'яніння та заборонили сідати за кермо протягом року.

У суді чоловік пояснив, що в день скоєння ДТП був змушений кермувати автівкою, оскільки його двоє дітей були самі в будинку.

Зазначається, що після ДТП у крові водія знайшли 1,41% алкоголю, однак він переконував, що вживав спиртне після аварії. За його словами, він пішов у місцеве кафе та випив 100 г горілки коли на місце події приїхали медики та поліція.

Також зазначається, що для уникнення автопригоди водій мав технічну можливість пригальмувати, але не скористався нею.

Водночас чоловік повністю визнав свою провину й просив суворо не карати та додав, що сплатив компенсацію рідним загиблого.

Крім того, водій має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, матір яких має інвалідність.

Представниця загиблого велосипедиста просила суд не карати чоловіка, тому йому призначили два роки іспитового терміну. Також обвинувачений сплатить 9,5 тис. грн за судові експертизи.

Нагадаємо, що на Харківщини судили чоловіка, який у нетверезому стані сів за кермо автомобіля й спричинив смертельну ДТП. Тоді внаслідок автопригоди загинув його товариш.

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