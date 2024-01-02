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На Львовщине водителя, который насмерть сбил велосипедиста, освободили от наказания — какая причина

2 января 2024 18:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине водителя, который насмерть сбил велосипедиста, освободили от наказания — какая причина
Велосипед лежит на дороге. Иллюстративное фото: Патрульная полиция Сумской области
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Самборский горрайонный суд признал водителя виновным в смертельном ДТП, которое произошло 26 ноября 2029 года. В то же время, его освободили от основного наказания и назначили двухлетний испытательный срок.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Известно, что водитель сбил велосипедиста в селе Ясеница-Замковая Самборского района и выехал за пределы дороги.

Пострадавший от полученных травм спустя несколько часов скончался в больнице.

Так, на момент совершения ДТП мужчина не имел права управлять автомобилем — ранее его признали виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения и запретили садиться за руль в течение года.

В суде мужчина объяснил, что в день совершения ДТП был вынужден управлять автомобилем, поскольку его двое детей были сами в доме.

Отмечается, что после ДТП в крови водителя обнаружили 1,41% алкоголя, однако он убеждал, что употреблял спиртное после аварии. По его словам, он пошел в местное кафе и выпил 100 г водки, когда на место происшествия приехали медики и полиция.

Также отмечается, что во избежание аварий водитель имел техническую возможность притормозить, но не воспользовался ею.

В то же время мужчина полностью признал свою вину и просил строго не наказывать и добавил, что выплатил компенсацию родным погибшего.

Кроме того, водитель имеет на содержании троих несовершеннолетних детей, мать которых имеет инвалидность.

Представительница погибшего велосипедиста просила суд не наказывать мужчину, поэтому ему назначили два года испытательного срока. Также обвиняемый заплатит 9,5 тыс. грн за судебные экспертизы.

Напомним, что в Харьковской области судили мужчину, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля и вызвал смертельное ДТП. Тогда в результате происшествия погиб его товарищ.

Также мы писали, что в Венгрии к концу декабря прошлого года автобус с украинскими номерами влетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 35 украинцев.

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