Скандал з ТЦК — на Львівщині застрайкували водії маршруток

Маршрутки стоять припарковані на узбіччі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На Львівщині у Дрогобичі водії маршруток оголосили страйк. Пояснили це тим, що напередодні одного з їхніх колег забрали з автобуса та відправили на проходження ВЛК.

Про це повідомив керівник ТОВ "Сігма" Михайло Пастушак в суботу, 5 травня.

Реклама

Читайте також:

Через дії ТЦК водії не виїхали на маршрути

Пастушак зазначив, що 4 квітня одного з водіїв працівники центру комплектування відправили на проходження військово-лікарської комісії. Через це кермувальники не вийшли на маршрути.

"Остання крапля надії у водіїв на безпечну роботу була вичерпана. Чи можуть водії в такому режимі працювати? Мабуть, що ні", — написав Пастушак.

Щоправда, згодом чоловік видалив свій допис зі сторінки.

Повідомлення Михайла Пастушака. Фото: скриншот

Реакція ТЦК на інцидент у Дрогобичі

У відповідь на допис Пастушака у Львівському ТЦК заявили, що порушень щодо водія не було. Мовляв, жодного "вилучення з кабіни автобуса" не відбувалося, а керівництво мало б подати документи на бронювання працівників, відповідно до закону.

"Жоден закон не передбачає автоматичне звільнення від мобілізації лише на підставі факту працевлаштування. Натомість існує чіткий законний механізм бронювання працівників, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, зокрема, громадського транспорту", — зазначають у ТЦК.

Повідомлення ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Чернігівщині влада закликала посилити мобілізаційні процеси щодо "сірого" бізнесу. Начальник ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що багато людей на таких підприємствах працюють без оформлення.

Також ми писали про те, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки біля медичних закладів та чи існують обмеження щодо їхньої роботи у публічних місцях.