Скандал с ТЦК — на Львовщине забастовали водители маршруток

Маршрутки стоят припаркованные на обочине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На Львовщине в Дрогобыче водители маршруток объявили забастовку. Объяснили это тем, что накануне одного из их коллег забрали из автобуса и отправили на прохождение ВВК.

Об этом сообщил руководитель ООО "Сигма" Михаил Пастушак в субботу, 5 мая.

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Из-за действий ТЦК водители не выехали на маршруты

Пастушак отметил, что 4 апреля одного из водителей работники центра комплектования отправили на прохождение военно-врачебной комиссии. Из-за этого водители не вышли на маршруты.

"Последняя капля надежды у водителей на безопасную работу была исчерпана. Могут ли водители в таком режиме работать? Видимо, что нет", — написал Пастушак.

Правда, впоследствии мужчина удалил свое сообщение со страницы.

Сообщение Михаила Пастушака. Фото: скриншот

Реакция ТЦК на инцидент в Дрогобыче

В ответ на сообщение Пастушака во Львовском ТЦК заявили, что нарушений в отношении водителя не было. Мол, никакого "изъятия из кабины автобуса" не происходило, а руководство должно было бы подать документы на бронирование работников, согласно закону.

"Ни один закон не предусматривает автоматическое освобождение от мобилизации только на основании факта трудоустройства. Зато существует четкий законный механизм бронирования работников, обеспечивающих работу критической инфраструктуры, в частности, общественного транспорта", — отмечают в ТЦК.

Сообщение ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что на Черниговщине власть призвала усилить мобилизационные процессы в отношении "серого" бизнеса. Начальник ОВА Вячеслав Чаус отметил, что многие люди на таких предприятиях работают без оформления.

Также мы писали о том, имеют ли право работники ТЦК вручать повестки возле медицинских учреждений и существуют ли ограничения по их работе в публичных местах.