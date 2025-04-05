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На Львовщине водители маршруток объявили забастовку из-за ТЦК

5 апреля 2025 19:49
Ольга Антоновская - редактор
Скандал с ТЦК — на Львовщине забастовали водители маршруток
Маршрутки стоят припаркованные на обочине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ольга Антоновская - редактор

На Львовщине в Дрогобыче водители маршруток объявили забастовку. Объяснили это тем, что накануне одного из их коллег забрали из автобуса и отправили на прохождение ВВК.

Об этом сообщил руководитель ООО "Сигма" Михаил Пастушак в субботу, 5 мая.

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Пастушак отметил, что 4 апреля одного из водителей работники центра комплектования отправили на прохождение военно-врачебной комиссии. Из-за этого водители не вышли на маршруты.

"Последняя капля надежды у водителей на безопасную работу была исчерпана. Могут ли водители в таком режиме работать? Видимо, что нет", — написал Пастушак.

Правда, впоследствии мужчина удалил свое сообщение со страницы.

Чому водії маршруток у Дрогобичі не вийшли на роботу
Сообщение Михаила Пастушака. Фото: скриншот

Реакция ТЦК на инцидент в Дрогобыче

В ответ на сообщение Пастушака во Львовском ТЦК заявили, что нарушений в отношении водителя не было. Мол, никакого "изъятия из кабины автобуса" не происходило, а руководство должно было бы подать документы на бронирование работников, согласно закону.

"Ни один закон не предусматривает автоматическое освобождение от мобилизации только на основании факта трудоустройства. Зато существует четкий законный механизм бронирования работников, обеспечивающих работу критической инфраструктуры, в частности, общественного транспорта", — отмечают в ТЦК.

Подробиці скандалу із ТЦК у Дрогобичі
Сообщение ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что на Черниговщине власть призвала усилить мобилизационные процессы в отношении "серого" бизнеса. Начальник ОВА Вячеслав Чаус отметил, что многие люди на таких предприятиях работают без оформления.

Также мы писали о том, имеют ли право работники ТЦК вручать повестки возле медицинских учреждений и существуют ли ограничения по их работе в публичных местах.

Львовская область маршрутки мобилизация водители ТЦК и СП
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