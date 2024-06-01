На Львівщині ворог влучив у три об’єкти критичної інфраструктури — які наслідки

Працівники ДСНС ліквідують наслідки ворожих обстрілів. Фото: ілюстративне, ДСНС

Вночі, 1 червня, ворог завдав масованого удару по Львівській області. Росіяни влучили у три об'єкти критичної інфраструктури, на одному із них постраждало четверо осіб.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram у суботу, 1 червня.

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Зенітні ракетні підрозділи, авіація та підрозділи Повітряного командування "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили над Львівською областю 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 6 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", якими ворог атакував регіон уночі, 1 червня.

"Під час затяжної повітряної тривоги, яка тривала з 03:29 по 06:10, 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", — повідомив Козицький.

Допис Максима Козицького. Фото: скриншот

Голова Львівської ОВА зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки на одному із об'єктів критичної інфраструктури, у які влучив ворог, відомо про чотирьох постраждалих. Наразі їх госпіталізували до лікарні.

Допис Максима Козицького. Фото: скриншот

Ворог продовжує обстрілювати українські території. В суботу, 1 червня, в День захисту дітей РФ віроломно здійснила ракетний удар по Балаклії Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали діти, найменшій з яких чотири роки.

Також голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.