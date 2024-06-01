Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области враг попал в три объекта критической инфраструктуры — какие последствия arrow

Во Львовской области враг попал в три объекта критической инфраструктуры — какие последствия

1 июня 2024 10:55
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Во Львовской области враг попал в три объекта критической инфраструктуры — какие последствия
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Фото: иллюстративное, ГСЧС
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Ночью, 1 июня, враг нанес массированный удар по Львовской области. Россияне попали в три объекта критической инфраструктуры, на одном из них пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в субботу, 1 июня.

Читайте также:

Шесть ракет россиян попали в три объекта критической инфраструктуры

Зенитные ракетные подразделения, авиация и подразделения Воздушного командования "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили над Львовской областью 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 6 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", которыми враг атаковал регион ночью, 1 июня.

"Во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 по 06:10, 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области", — сообщил Козицкий.

Во Львовской области враг попал в три объекта критической инфраструктуры — какие последствия - фото 1
Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Глава Львовской ОВА отметил, что, по предварительной информации, в результате ночной атаки на одном из объектов критической инфраструктуры, в которые попал враг, известно о четырех пострадавших. В настоящее время их госпитализировали в больницу.

Атака во Львовской области
Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Враг продолжает обстреливать украинские территории. В субботу, 1 июня, в День защиты детей, РФ вероломно нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате обстрела пострадали дети, младшему из которых четыре года.

Также глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры.

атака
критическая инфраструктура
война в Украине
Львовская ОГА
инфраструктура
Львовская область
оккупанты
обстрелы
Львов
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей