Во Львовской области враг попал в три объекта критической инфраструктуры — какие последствия

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Фото: иллюстративное, ГСЧС

Ночью, 1 июня, враг нанес массированный удар по Львовской области. Россияне попали в три объекта критической инфраструктуры, на одном из них пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в субботу, 1 июня.

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Зенитные ракетные подразделения, авиация и подразделения Воздушного командования "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили над Львовской областью 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 6 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", которыми враг атаковал регион ночью, 1 июня.

"Во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 по 06:10, 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области", — сообщил Козицкий.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Глава Львовской ОВА отметил, что, по предварительной информации, в результате ночной атаки на одном из объектов критической инфраструктуры, в которые попал враг, известно о четырех пострадавших. В настоящее время их госпитализировали в больницу.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Враг продолжает обстреливать украинские территории. В субботу, 1 июня, в День защиты детей, РФ вероломно нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате обстрела пострадали дети, младшему из которых четыре года.

Также глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры.