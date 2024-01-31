На Львівщині ВПО та ветерани можуть пройти безоплатні курси з підприємництва
Внутрішньо переміщені особи та ветерани війни з Львівщини зможуть пройти безоплатне навчання. Для них запустили курс з основ підприємництва.
Про це повідомляє ОВА.
Курси для ВПО та ветеранів
"ВПО та ветеранів Львівщини запрошують пройти навчання на безоплатному курсі з основ підприємництва "UK-RAIN-A 2.0", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що реєстрація триватиме до 4 лютого, вона доступна за посиланням.
У рамках проєкту UK-RAIN-A 2.0 учасники зможуть отримати наставницьку підтримку, необхідну для запуску власного бізнесу.
Проєкт спрямований на допомогу вразливим верствам населення Львівщини у реалізації їх бізнес-ідей.
Навчання складається з 12 тренінгів та відбуватиметься онлайн:
- визначення та презентація ідей;
- як досягти успіху зі своїм стартапом. Як продати лимони? Сучасні тренди стартапів у світі;
- методики пошуку ідей та перевірка їх на успішність;
- захист інтелектуальної власності та правові питання;
- бухгалтерсько-правові аспекти створення та ведення бізнесу;
- цифрова екосистема підприємництва;
- сучасні методи залучення коштів;
- створення команди та продажу продукту стартапу;
- соціальні мережі як інструмент розвитку стартапу;
- бюджетування та дослідження ринку;
- гендерна рівність в бізнесі ⠀
Практична складова відбуватиметься онлайн:
- Bootcamp — менторство, експертиза, нетворкінг, тестування, прототипування, інкубації стартапів учасників, їх просування, масштабування та пошуку фінансування.
Під кінець навчання відбудеться конкурс проєктів з можливістю отримати фінансову підтримку для вашого бізнесу.⠀⠀⠀
Нагадаємо, що в Україні стартувало приймання заявок, в рамках якого ветерани мають можливість отримати стипендії до 500 доларів на короткострокові навчальні програми чи курси. Учасники конкурсу мають широкий вибір курсів — від маркетингу до комп'ютерних наук.
Також ми писали, що у Мінреінтеграції розповіли про нові можливості, які стануть доступні для жінок у семи регіонах країни. Йдеться про нову безкоштовну програму навчання, завдяки їй зможуть підвищити свої професійні навички.
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