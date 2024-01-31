На Львівщині ВПО та ветерани можуть пройти безоплатні курси з підприємництва

Учасники курсу. Фото: Львівська ОВА

Внутрішньо переміщені особи та ветерани війни з Львівщини зможуть пройти безоплатне навчання. Для них запустили курс з основ підприємництва.

Про це повідомляє ОВА.

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"ВПО та ветеранів Львівщини запрошують пройти навчання на безоплатному курсі з основ підприємництва "UK-RAIN-A 2.0", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що реєстрація триватиме до 4 лютого, вона доступна за посиланням.

У рамках проєкту UK-RAIN-A 2.0 учасники зможуть отримати наставницьку підтримку, необхідну для запуску власного бізнесу.

Проєкт спрямований на допомогу вразливим верствам населення Львівщини у реалізації їх бізнес-ідей.

Навчання складається з 12 тренінгів та відбуватиметься онлайн:

визначення та презентація ідей;

як досягти успіху зі своїм стартапом. Як продати лимони? Сучасні тренди стартапів у світі;

методики пошуку ідей та перевірка їх на успішність;

захист інтелектуальної власності та правові питання;

бухгалтерсько-правові аспекти створення та ведення бізнесу;

цифрова екосистема підприємництва;

сучасні методи залучення коштів;

створення команди та продажу продукту стартапу;

соціальні мережі як інструмент розвитку стартапу;

бюджетування та дослідження ринку;

гендерна рівність в бізнесі ⠀

Практична складова відбуватиметься онлайн:

Bootcamp — менторство, експертиза, нетворкінг, тестування, прототипування, інкубації стартапів учасників, їх просування, масштабування та пошуку фінансування.

Під кінець навчання відбудеться конкурс проєктів з можливістю отримати фінансову підтримку для вашого бізнесу.⠀⠀⠀

Нагадаємо, що в Україні стартувало приймання заявок, в рамках якого ветерани мають можливість отримати стипендії до 500 доларів на короткострокові навчальні програми чи курси. Учасники конкурсу мають широкий вибір курсів — від маркетингу до комп'ютерних наук.

Також ми писали, що у Мінреінтеграції розповіли про нові можливості, які стануть доступні для жінок у семи регіонах країни. Йдеться про нову безкоштовну програму навчання, завдяки їй зможуть підвищити свої професійні навички.