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На Львівщині ВПО та ветерани можуть пройти безоплатні курси з підприємництва

31 січня 2024 10:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині ВПО та ветерани можуть пройти безоплатні курси з підприємництва
Учасники курсу. Фото: Львівська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Внутрішньо переміщені особи та ветерани війни з Львівщини зможуть пройти безоплатне навчання. Для них запустили курс з основ підприємництва.

Про це повідомляє ОВА.

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"ВПО та ветеранів Львівщини запрошують пройти навчання на безоплатному курсі з основ підприємництва "UK-RAIN-A 2.0", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що реєстрація триватиме до 4 лютого, вона доступна за посиланням.

У рамках проєкту UK-RAIN-A 2.0 учасники зможуть отримати наставницьку підтримку, необхідну для запуску власного бізнесу.

Проєкт спрямований на допомогу вразливим верствам населення Львівщини у реалізації їх бізнес-ідей.

Навчання складається з 12 тренінгів та відбуватиметься онлайн:

  • визначення та презентація ідей;
  • як досягти успіху зі своїм стартапом. Як продати лимони? Сучасні тренди стартапів у світі;
  • методики пошуку ідей та перевірка їх на успішність;  
  • захист інтелектуальної власності та правові питання; 
  • бухгалтерсько-правові аспекти створення та ведення бізнесу;
  • цифрова екосистема підприємництва;
  • сучасні методи залучення коштів;
  • створення команди та продажу продукту стартапу; 
  • соціальні мережі як інструмент розвитку стартапу;
  • бюджетування та дослідження ринку; 
  • гендерна рівність в бізнесі ⠀

Практична складова відбуватиметься онлайн: 

  • Bootcamp — менторство, експертиза, нетворкінг, тестування, прототипування, інкубації стартапів учасників, їх просування, масштабування та пошуку фінансування.

Під кінець навчання відбудеться конкурс проєктів з можливістю отримати фінансову підтримку для вашого бізнесу.⠀⠀⠀

Нагадаємо, що в Україні стартувало приймання заявок, в рамках якого ветерани мають можливість отримати стипендії до 500 доларів на короткострокові навчальні програми чи курси. Учасники конкурсу мають широкий вибір курсів — від маркетингу до комп'ютерних наук.

Також ми писали, що у Мінреінтеграції розповіли про нові можливості, які стануть доступні для жінок у семи регіонах країни. Йдеться про нову безкоштовну програму навчання, завдяки їй зможуть підвищити свої професійні навички.

Львівська область
ветерани
ВПО
підприємці
війна в Україні

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