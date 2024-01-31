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Во Львовской области ВПЛ и ветераны могут пройти бесплатные курсы по предпринимательству

31 января 2024 10:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львовской области ВПЛ и ветераны могут пройти бесплатные курсы по предпринимательству
Участники курса. Фото: Львовская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Внутренне перемещенные лица и ветераны войны из Львовской области смогут пройти бесплатное обучение. Для них запустили курс по основам предпринимательства.

Об этом сообщает ОВА.

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"ВПЛ и ветеранов Львовщины приглашают пройти обучение на бесплатном курсе по основам предпринимательства UK-RAIN-A 2.0, — говорится в сообщении.

Известно, что регистрация продлится до 4 февраля, она доступна по ссылке.

В рамках проекта UK-RAIN-A 2.0 участники смогут получить наставническую поддержку, необходимую для запуска собственного бизнеса.

Проект направлен на помощь уязвимым слоям населения Львовщины в реализации их бизнес-идей.

Обучение состоит из 12 тренингов и будет проходить онлайн:

  • определение и презентация идей;
  • как добиться успеха со своим стартапом. Как продать лимон? Современные тренды стартапов в мире;
  • методики поиска идей и проверка их на успеваемость;
  • защита интеллектуальной собственности и правовые вопросы;
  • бухгалтерско-правовые аспекты создания и ведения бизнеса;
  • цифровая экосистема предпринимательства;
  • современные методы привлечения средств;
  • создание команды и продажи продукта стартапа;
  • социальные сети как инструмент развития стартапа;
  • бюджетирование и исследование рынка;
  • гендерное равенство в бизнесе.⠀

Практическая составляющая будет проходить онлайн:

  • Bootcamp — менторство, экспертиза, нетворкинг, тестирование, прототипирование, инкубация стартапов участников, их продвижение, масштабирование и поиск финансирования.

К концу обучения состоится конкурс проектов с возможностью получить финансовую поддержку для вашего бизнеса.⠀⠀⠀

Напомним, что в Украине стартовал прием заявок, в рамках которого ветераны имеют возможность получить стипендии до 500 долларов на краткосрочные учебные программы или курсы. Участники конкурса имеют широкий выбор курсов — от маркетинга до компьютерных наук.

Также мы писали, что в Минреинтеграции рассказали о новых возможностях, которые станут доступны женщинам в семи регионах страны. Речь идет о новой бесплатной программе обучения, благодаря которой можно повысить свои профессиональные навыки.

Львовская область
ветераны
ВПЛ
предприниматели
война в Украине

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