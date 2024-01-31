Во Львовской области ВПЛ и ветераны могут пройти бесплатные курсы по предпринимательству
Внутренне перемещенные лица и ветераны войны из Львовской области смогут пройти бесплатное обучение. Для них запустили курс по основам предпринимательства.
Об этом сообщает ОВА.
Курсы для ВПЛ и ветеранов
"ВПЛ и ветеранов Львовщины приглашают пройти обучение на бесплатном курсе по основам предпринимательства UK-RAIN-A 2.0, — говорится в сообщении.
Известно, что регистрация продлится до 4 февраля, она доступна по ссылке.
В рамках проекта UK-RAIN-A 2.0 участники смогут получить наставническую поддержку, необходимую для запуска собственного бизнеса.
Проект направлен на помощь уязвимым слоям населения Львовщины в реализации их бизнес-идей.
Обучение состоит из 12 тренингов и будет проходить онлайн:
- определение и презентация идей;
- как добиться успеха со своим стартапом. Как продать лимон? Современные тренды стартапов в мире;
- методики поиска идей и проверка их на успеваемость;
- защита интеллектуальной собственности и правовые вопросы;
- бухгалтерско-правовые аспекты создания и ведения бизнеса;
- цифровая экосистема предпринимательства;
- современные методы привлечения средств;
- создание команды и продажи продукта стартапа;
- социальные сети как инструмент развития стартапа;
- бюджетирование и исследование рынка;
- гендерное равенство в бизнесе.⠀
Практическая составляющая будет проходить онлайн:
- Bootcamp — менторство, экспертиза, нетворкинг, тестирование, прототипирование, инкубация стартапов участников, их продвижение, масштабирование и поиск финансирования.
К концу обучения состоится конкурс проектов с возможностью получить финансовую поддержку для вашего бизнеса.⠀⠀⠀
Напомним, что в Украине стартовал прием заявок, в рамках которого ветераны имеют возможность получить стипендии до 500 долларов на краткосрочные учебные программы или курсы. Участники конкурса имеют широкий выбор курсов — от маркетинга до компьютерных наук.
Также мы писали, что в Минреинтеграции рассказали о новых возможностях, которые станут доступны женщинам в семи регионах страны. Речь идет о новой бесплатной программе обучения, благодаря которой можно повысить свои профессиональные навыки.
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